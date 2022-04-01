Babasını uykusunda öldürdü, cinayeti anne üstlenmek istedi

Mersin Emniyet Müdürlüğü kadrosunda görevli komiser Yusuf İşlek, uyuduğu sırada 16 yaşındaki oğlu tarafından beylik tabancası ile vurularak öldürüldü. Cinayeti önce annenin üstlenmek istediği öğrenildi. Ancak yapılan soruşturmada acı gerçek ortaya çıktı.

Ali Ekber ŞEN

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Mezitli Atatürk Mahallesi’nde bulunan Barok Sitesi’nde bir evden sabah erken saatlerde silah sesleri duyanlar durumu polise bildirdi. Adrese ulaşan ekipler, Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü kadrosunda görevli komiser Yusuf İşlek'in başından yaralandığını belirledi.

İşlek, ambulansla Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak, komiser Yusuf İşlek, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

ANNE CİNAYETİ ÜSTLENMEK İSTEDİ

Evde olay yeri incelemesi devam ederken Komiser Yusuf İşlek'in eşi, iddiaya göre olayı soruşturan polislere cinayeti kendisinin işlediğini söyledi.

Cinayet masası ekibi, eşinin kendisini sürekli döverek hakaret ettiği için cinayeti işlediği yönünde ifade veren kadının, çocuğunu korumak için bu yönde ifade verdiğini saptadı.

SUÇUNU İTİRAF ETTİ

Daha sonra gözaltına alınan anne ve oğlunun ifadeleri ile yapılan araştırma ve inceleme sonucunda cinayetin 16 yaşındaki genç tarafından işlendiği ortaya çıktı.

Olayın şokunu üzerinden atamayan ve uzmanlar eşliğinde ifadesi alınan gencin ifadesinde, babasının bir süredir annesini dövdüğünü, bu nedenle aile içinde sürekli tartışma ve kavgalar yaşandığını, bu durumdan da olumsuz etkilendiği için babası uyurken kafasına tabanca ile bir el ateş ettiğini söylediği öğrenildi.

Meydana gelen olay Mersin Emniyet Müdürlüğünde büyük üzüntü yarattı. Cumhuriyet Savcılığınca da soruşturmanın çok yönlü sürdürdüğü belirtildi.

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