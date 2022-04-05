Bakan Akar: Mariupol’de olumlu gelişmeler bekliyoruz

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Mariupol'deki Türk ve diğer ülke vatandaşlarının tahliyesine yönelik, "Rusya ve Ukraynalı yetkililerle koordineli olarak çalışmalarımız devam ediyor. Kısa zaman içerisinde olumlu gelişmeler bekliyor, temenni ediyoruz" dedi.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Bakan Akar, gazetecilerin Ukrayna’daki tahliye çalışmalarına ilişkin sorularını yanıtladı.

Akar, “Mariupol’deki sivil, yaralı Türk ve diğer ülke vatandaşlarının denizden tahliyesi konusunda gemi desteği verebiliriz” açıklamasının hatırlatılarak son durumun sorulması üzerine, “Ukrayna’ya insani yardımların ulaştırılması, bunun yanı sıra Ukrayna’daki başta Türk vatandaşlarımız olmak üzere diğer ülke vatandaşlarının da emniyetle Türkiye’ye tahliyesini sağlamak maksadıyla Rusya ve Ukraynalı yetkililerle koordineli olarak çalışmalarımız devam ediyor. Kısa zaman içerisinde olumlu gelişmeler bekliyor, temenni ediyoruz” yanıtını verdi. (DHA)

İlginizi Çekebilir Bakan Akar'dan Mariupol'den tahliyelere ilişkin açıklama