Bakan Bilgin’den memur ve emekli maaşı açıklaması

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, “Çalışanlarımızı enflasyona ezdirmeme sözümüzün arkasındayız” dedi.

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından paylaşımda bulundu. Memur ve emekli maaşıyla ilgili Bilgin şu ifadeleri kullandı;

“Çalışanlarımızı enflasyona ezdirmeme sözümüzün arkasındayız. Memurlarımızın maaşına yapılacak zam oranı yüzde 30.5 olarak belirlenmiştir. En düşük emekli maaşı ise bin 500 TL'den 2 bin 500 TL'ye yükseltilmiştir. Hayırlı olsun.”

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