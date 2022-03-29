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Bakan Dönmez’den ‘Karadeniz gazı’ açıklaması

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Karadeniz'deki gaz keşfinde kullanılacak 5,1 metreye 5,9 metrelik kuyubaşı vanalarından ilkinin Zonguldak'ın Filyos ilçesine getirildiğini açıkladı.

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Bakan Dönmez’den ‘Karadeniz gazı’ açıklaması

Bakan Dönmez, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadelere yer verdi:

* Tarihimizin en büyük gaz keşfinde kullanılacak dev kuyubaşı vanalarından ilki Filyos’a geldi. 65 ton ağırlık, 5,1 metre yükseklik, 5,9 metre genişlik.

* Hedefimiz 2023’ün ilk çeyreğinde Karadeniz gazını milletimizle buluşturmak.

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