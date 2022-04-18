Bakan Karaismailoğlu: 1 milyar litre akaryakıt tasarrufu elde ettik

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, kamyon ve TIR şöförleriyle iftar yemeğinde bir araya geldi. Karaismailoğlu, "6 bin 100 kilometre olan bölünmüş yol ağımızı 28 bin 647 kilometreye çıkardık. Yollarımızın işletme performansını artıran kesintisiz trafik akışıyla, seyahat süresinde yıllık 7 milyar saat ile yaklaşık 1 milyar litre akaryakıt tasarrufu elde ettik" dedi.

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Ankara’nın Kahramankazan ilçesindeki Ankara Lojistik Üssü Yönetim Merkezi’ne iftar vakti ziyarette bulundu.

Lojistik üssü personeli ve nakliyat şoförleriyle bir araya gelen Bakan Karaismailoğlu, iftarını burada yaptı. Ardından bakanlık faaliyetlerine ilişkin bilgi sunan Karaismailoğlu, 2021’de ihracatta yüzde 32,9 artış yaşandığını belirterek şöyle konuştu:

* 225 milyar dolar ile ülkemiz bir rekor kırmıştır. Türkiyemiz, tüm dünya için çok sancılı geçen 2021 yılında yüzde 11 oranında büyüyerek bu anlamda lider ülkeler arasında yerini aldı. Büyüme trendimiz devam ediyor.

* Geçen ay ihracatımızı yüzde 19,8 oranında artırarak, bütün zamanların en yüksek mart ayı rakamlarına ulaştık. Bunda, siz değerli taşımacılarımızın, lojistik sektöründeki paydaşlarımızın önemli bir rolü vardır. Bizler de bu bilinç ile ülkemiz için sektörümüz için çalışmalarımızı yürütüyoruz.

“SÜRÜCÜ YAŞ SINIRINI 69’A ÇIKARDIK”

Sadece uluslararası taşımalar değil, yurt içi taşımalarda da önemli aşamalar kaydettiklerini belirten Karaismailoğlu, şu açıklamalarda bulundu:

* Elbette pandeminin ilk başlarında, bu yeni kriz karşısında bazı sıkıntılar yaşandı. Taşımacılarımızın en az etkilenmesi için sorumlu olduğumuz mevzuatın verdiği yetki çerçevesinde, elimizden geldiğince gayret gösterdiğimizi ifade etmek isterim.

* Tüm bu düzenlemeleri, salgın döneminde taşımacılarımızın mağdur olmaması amacıyla hayata geçirdik. Artık salgının sonuna geldik diyebiliriz. Salgınının etkisinin azaltmasıyla birlikte, sektördeki farklı paydaşlarımız ile sık sık bir araya geldik, onlarla istişarelerde bulunduk.

* Sektör paydaşları ile toplantılar düzenledik. Bu toplantılar sonunda, taşımacılıkta yaşanan gelişmeleri ve sektörümüze gelen talepleri dikkate alarak çeşitli düzenlemeleri hayata geçirdik.

* Bunları da sıralayacak olursak; e-Devlet’ten işlem yapılmasını teşvik için e-Devlet üzerinden yapılan işlemlere yüzde 5’e varan indirimler uygulamaya başladık. 66 olan sürücü yaş sınırını, 31 Aralık 2023 tarihine kadar uygulanmak üzere, 69 yaşa çıkardık.

“1 MİLYAR LİTRE AKARYAKIT TASARRUFU ELDE ETTİK”

Karaismailoğlu, Ankara Lojistik Üssü’nün Ankara’nın ve Orta Anadolu’nun Avrupa’ya açılan kapısı olarak Türkiye’nin ilk karasal limanı ve uluslararası taşımacılık üssü olduğunu ifade ederek, şöyle konuştu:

* Son virajında olduğumuz, ülkemizin dünyanın ilk 10 ekonomisinden birisi olma hedefine ulaşmasında çok önemli bir yol üstlenmiştir. Şüphesiz ülkemiz ithalat ve ihracatının önemli bir bölümünü gerçekleştiren karayolu taşımacılığı sektörü de ekonomimizin omurgasını teşkil eden itici güçlerden biridir.

* Karayolu taşımacılığı, kendi bünyesinde başlı başına bir ekonomik faaliyet olmasının yanında, diğer bütün sektörlerle de ilişkili, hatta tüm sektörleri direkt etkileyen sektör konumundadır.

* İmalatçısından ihracatçısı ve ithalatçısına, tek kamyon sahibinden filo sahibine, lastikçisinden yedek parçacısına, akaryakıtçısına, lokantacısına, hasılı 84 milyon insanımızın tamamına etki eden bir sektördür.

* Uluslararası ilişkilerin de temelinde bulunmaktadır. Bu nedenle AK Parti hükümetleri olarak göreve başladığımız ilk günden bu yana kara yollarına ve kara yolu taşımacılığına büyük önem verdik.

* 6 bin 100 kilometre olan bölünmüş yol ağımızı 28 bin 647 kilometreye çıkardık. Yollarımızın işletme performansını artıran kesintisiz trafik akışıyla, seyahat süresinde yıllık 7 milyar saat ile yaklaşık 1 milyar litre akaryakıt tasarrufu elde ettik. (DHA)