Bakan Koca duyurdu! Tutuklandı

Konya Şehir Hastanesi'nde 4 sağlık çalışanının yaralandığı darp olayıyla ilgili açıklamada bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, üç şüpheliden birinin tutuklandığını, diğer iki şüphelinin adli kontrolle serbest bırakıldığını duyurdu.

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Konya Şehir Hastanesi’nde hasta yakınları sağlık çalışanlarına saldırmış, 4 sağlık çalışanı darp edilerek yaralanmıştı. Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alınmıştı. Olaydaki yeni gelişmeyi paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, üç şüpheliden birinin tutuklandığını, diğer iki şüphelinin adli kontrolle serbest bırakıldığını duyurdu.

“BU GÜNLERİ AŞACAĞIZ”

Konuyla ilgili açıklamasında Bakan Koca, şunları söyledi;

*Konya Şehir Hastanesi’nde dün yaşanan şiddet olayında, dört arkadaşımıza karşı işlenen kasten yaralama ve görevini yapmaya engel olma suçlarını işleyen üç şüpheliden biri hakkında tutuklama kararı verilmiş olup, Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna gönderilmiştir.

*İki şüpheli hakkında adli kontrol kararı alınmıştır. Konya Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturmanın titizlikle yürütüldüğü kamuoyuna duyurulmuştur. Yargının vereceği kararların sağlık çalışanlarına yönelik şiddeti caydırıcı nitelikte olacağına inanıyoruz. Bu günleri aşacağız.

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