Bakan Kurum muhalefeti suçladı: Yeşile tahammülleri yok

Antalya'da, AKP Ankara İstişare Toplantısı'na katılan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Bugün karşımızda yeşil alanlara dahi tahammülü olmayan bir muhalefet var" dedi.

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Antalya’da, AKP Ankara İstişare Toplantısı’na katılan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, şehirlere, içerisinde milletin olduğu, insani ve doğasever bir kimlik kazandırdıklarının altını çizerek, “Bugün karşımızda, bu güzelim doğal güzelliklere, yeşil alanlara dahi tahammülü olmayan bir muhalefet var. Yıllarca çevrecilik konusunda kimseye söz hakkı tanımayanların; sırf Tayyip Erdoğan yaptı diye, sırf AK partili belediyeler yaptı diye tabiata, doğaya, yeşile düşmanlaştığı bir dönemin içerisinden geçiyoruz” dedi.

1.1MİLYON TOKİ KONUTU



Türkiye topraklarının büyük bir kısmı deprem kuşağında yer aldığını işaret eden Bakan Kurum, “Bu noktada kentsel dönüşüm çalışmaları şehirlerimizin geleceği açısından büyük bir önem arz ediyor. Sağlıksız yapı stoğunun yenilenmesi için Cumhurbaşkanımızın 2012 yılında başlattığı Kentsel Dönüşüm Seferberliğimizle bugüne kadar 1.7 milyon konutun dönüşümünü gerçekleştirdik. TOKİ eliyle dünyada eşi benzeri olmayan 1,1 milyon konut inşa ettik, vatandaşlarımıza teslim ettik. Şu anda pandemi sürecine rağmen yatırım değeri 120 milyar lira olan, tam 350 bin dönüşüm ve sosyal konutumuzun inşasını sahada sürdürüyoruz. Hem şehri ihya ediyor hem de istihdama katkı sunarak ekonomiye adeta can suyu veriyoruz” dedi.

İzmir’de tarihi dönüşüm

Bakan Kurum, Bugün İzmir'de, tarihinin toplam 5 bin 400 konutluk projesiyle, birilerinin yıllardır yapmayı başaramadığı hizmeti götürdüklerini ve İzmir'de altın harflerle yazılacak olan, şehrin tarihinin en büyük kentsel dönüşümünü gerçekleştirdiklerini belirtti.

Ankara'da 15 milyon metrekarelik alanda kentsel dönüşüm çalışmalarının devam ettiğini kaydeden Bakan Kurum, 20 bin 824 binanın da riskli yapı tespitlerini yaparak dönüşüme tabi tuttuklarını söyledi.

İHA

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