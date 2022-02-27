Bakan Pakdemirli: Milletimizin nefesine, suyuna, aşına, toprağına sahip çıkacağız

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Bugüne kadar nasıl hassasiyetle çalışmalarımızı yaptıysak, bundan sonra da milletimizin nefesine, suyuna, aşına, toprağına sahip çıkacağız" dedi.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Bakan Pakdemirli, Covid-19 test sonucunun pozitif çıkması nedeniyle Antalya’da düzenlenen Tarım ve Orman Bakanlığı Genişletilmiş İl Müdürleri Koordinasyon Toplantısı’na katılamadı.

“DERİN ÜZÜNTÜ YAŞIYORUM”

Bakan yardımcıları, birim amirleri ve 81 il müdürünün katıldığı toplantıya video mesaj gönderen Bakan Pakdemirli, “Bakanlığım süresince programlarımız çerçevesinde geniş katılımlı olarak defalarca bir araya geldik. Fakat ilk kez hep birlikte 3 gün boyunca birlikte olacağımız, farklı bir formatta planladığımız ve büyük beklentiler içerisinde olduğum ‘2022 Yılı Genişletilmiş Koordinasyon Toplantısı’na rahatsızlığım nedeniyle katılamamamın derin üzüntüsünü yaşıyorum” dedi.

“SAHİP ÇIKACAĞIZ”

Ardından il müdürlerine hitap eden Bakan Pakdemirli, şu ifadeleri kullandı;

*Tarım ve Orman Bakanlığı İl Müdürleri, çiftçimizin sorunlarını duyan kulakları, gören gözleridir. Sizlere öyle çok güveniyoruz ki; vatanımızın havasını, suyunu, toprağını, nefesini sizlere emanet ediyoruz.

*Bu emanete de bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da gözünüz gibi bakacağınıza yürekten inanıyorum. Her zaman söylediğim gibi; biz, sizlerin varlığıyla büyük ve güçlü bir aileyiz.

Bugüne kadar nasıl hassasiyetle çalışmalarımızı yaptıysak, bundan sonra da milletimizin nefesine, suyuna, aşına, toprağına sahip çıkacağız. Vatandaşımızın gündemini de çiftçimizin derdini de yakinen takip edelim.

Hizmet üretme konusunda hepimiz azami gayret gösterelim. Problemleri yerinde çözelim. (DHA)

İlginizi Çekebilir Bekir Pakdemirli corona olduğunu duyurdu

İlginizi Çekebilir Bakan Pakdemirli: Bizim oğlan beni itfaiyeci sanmaya başladı