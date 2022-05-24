Bakan Soylu: Biri gri kategoride 2 teröristin hesabı kesildi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “Bugün, Amanos Dağları'nda Kahraman Jandarma Özel Harekat; biri yeşil, biri gri kategoride 2 teröristin hesabını keserek Hatay'dan Adıyaman’a temizliği tamamladı" açıklamasını yaptı.

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Sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yaptığı paylaşımda, “Başkomutanım, tekmil veriyorum. Amanoslar temiz. Bugün, Amanos Dağları’nda Kahraman Jandarma Özel Harekat, biri yeşil, biri gri kategoride 2 teröristin hesabını keserek Hatay’dan Adıyaman'a temizliği tamamladı. Kahraman Şehitlerimiz; kanınız yerde kalmadı, kalmayacak” ifadelerini kullandı.

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada da şöyle denildi:

* İçişleri Bakanlığı: Adana Jandarma Bölge Komutanlığı emir komutasında, Hatay-Gaziantep-Osmaniye illerinde icra edilmekte olan EREN ABLUKA-12 Şehit J.Er Cüneyt KIRLI operasyonu kapsamında, Osmaniye-Merkez-Küllü Köyü kırsalında JÖH birlikleri ile teröristler arasında bugün çıkan silahlı çatışmada, 2 terörist silahıyla (2 M-16 piyade tüfeği) birlikte ölü olarak ele geçirilmiştir.

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