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Bakan Soylu duyurdu! Yeni uygulama 50 ilde başlıyor

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “50 ilde nüfus idarelerinde e-İmzanın kimliğe yerleştirilmesi işlemine başlanılacak” dedi.

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Bakan Soylu duyurdu! Yeni uygulama 50 ilde başlıyor

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi’nde konuştu. e-imza uygulamasına değinen Soylu, şu ifadeleri kullandı;

“Pazartesi itibariyle 50 ilde nüfus idarelerinde e-İmzanın kimliğe yerleştirilmesine başlayacağız. Daha sonra Ziraat Bankası tüm şubelerinde yapacak. Biz de bütün nüfus müdürlüklerinde yapacağız. Daha sonra Tapu Kadastro Müdürlüğü yapacak.”

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