Bakanın AKP’lilerle yaptığı ‘eğitim toplantısı’ tepki çekti

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, çeşitli programları kapsamında Elazığ'a geldi. Havaalanında il protokolü tarafından karşılanan Bakan Özer başkanlığında Elazığ Valiliği’nde eğitim değerlendirme toplantısı yapıldı. Toplantıya, AKP Elazığ il başkanı Şerafettin Yıldırım ve AKP'li vekiller katılırken muhalefetten hiçbir temsilcinin olmaması tepki çekti.

Evren DEMİRDAŞ

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Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 24 Ocak 2020 yılında meydana gelen deprem sonrasında inşaa edilen okulları denetlemek ve bir dizi ziyaretler yapmak amacıyla Elazığ'a gelen Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Elazığ valiliğinde eğitim değerlendirme toplantısı yaptı. Toplantıya AKP’liler katılırken muhalefetten bir temsilci olmaması tepki çekti.

TOPLANTI AKP’LİLERLE YAPILDI

Toplantıya, Elazığ Valisi Ömer Toraman, AKP Elazığ milletvekilleri Metin Bulut, Sermin Balık, AKP Elazığ il başkanı Şerafettin Yıldırım, Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, Fırat Üniversitesi rektörü Fahrettin Göktaş katıldı.

“BENCİLCE BİR YAKLAŞIM SERGİLENMİŞTİR”

Bakan Mahmut Özer tarafından gerçekleşen toplantıya muhalefetin çağrılmamasına tepki gösteren CHP Elazığ il başkanı Coşkun Çağlar Duran,

“24 Ocak 2020 yılında kentimizde meydana gelen depremde başka okullarımız olmak üzere birçok eğitim kurumumuz zarar görmüş ve öğrencilerimiz de bu durumdan olumsuz bir şekilde etkilenmişti.

Devletimiz hızlı bir refleksle kentimizdeki okul sorununu çözmek adına çalışmalar başlamasına rağmen yeterli bir sonuç alınamamıştı. Kentimizdeki okul sorununun çözümü noktasında CHP olarak bizlerde başta Ankara, İstanbul ve İzmir Büyükşehir Belediyelerimiz olmak üzere şehrimize okul kazandırmak adına gerekli olan adımları atarak ilimizin eğitim alanında geri kalmaması için katkı sağlamıştık.

Ancak bugün bir kez daha şahit olduk ki muhalefet olarak yok sayılmaya devam ediliyoruz. Milli Eğitim Bakanı sayın Mahmut Özer’in kentimize bir dizin ziyaretler sonrasında Elazığ valiliğinde yapılan eğitim değerlendirme toplantısına AKP il başkanı ve AKP milletvekillerinin davet edilip muhalefet temsilcilerinin davet edilmemesi çok büyük bir ayıptır.

Kentin sorunlarının çözüm noktasında ortak akılla çözmek yerine yöneticilerin bencilce bir yaklaşım sergilemeleri AKP zihniyetinin sorgulanması gerektiğini bir kez daha göstermiştir” ifadelerini kullandı.

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