Bakanlık, siyanür kullanan şirketin yeni ÇED talebini reddetti

Ordu'nun Fatsa ilçesinde vatandaşların tepkilerine rağmen 2014 yılından itibaren çalışan ve siyanürle altın ayrıştırması yapan şirketin ruhsat uzatma ve alan genişletme talebi için yaptığı ÇED başvurusu, Çevre, Şehircilik ve İklimlendirme Bakanlığında yapılan İnceleme ve Denetleme Kurulu (İDK) toplantısında reddedildi.

İsmail AKDUMAN

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Ordu Fatsa’da Altıntepe Madencilik tarafından yaklaşık 8 yıldır işletilen altın madeninin kapasitesini 2 katına çıkarmak ve bölgede siyanür havuzu yapmak amacıyla Çevre, Şehircilik ve İklim Bakanlığı’na ÇED raporu almak için başvuru yaptı.

İlk ÇED süresinin dolmasına rağmen kaçak olarak çalıştığı iddia edilen madene karşı bölge halkı ve çevreci derneklerin şirkete tekrar ÇED raporu verilmemesi için günlerdir yaptıkları eylemler sonucu verdi. Bakanlıkta yapılan İDK toplantısında şirketin ÇED başvurusu reddedildi.

BÖLGE MİLLETVEKİLLERİ YALNIZ BIRAKMADI

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nda yapılan İDK toplantısına, Fatsa Doğa ve Çevre Derneği ve sivil toplum kuruluşlarının ile CHP Genel Başkan Yardımcıları Ali Öztunç, Seyit Torun, CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel, CHP Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan, İYİ Parti Trabzon Milletvekili Hüseyin Örs, Demokrat Parti Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt katıldı.

“YEŞİL FATSA'NIN BAĞRINDAKİ SARI ÇIBANA ‘DUR' DENİLMİŞTİR”

CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel, çevre dernekleri ve halkın yıllardır verdiği mücadelenin sonucunu aldıklarını söyleyerek, “Yıllardır bir mücadele sürdürüyoruz ve bugün bu mücadele zaferle sonuçlandı. Madenin genişleme isteği, denizden görülen bu büyük yara daha da büyümeden kapatıyoruz.

Yeşil Fatsa'nın bağrındaki sarı çıbana artık dur diyoruz. Bu sarı çıban ki, bunun üzerinde karınca bile yaşamıyor ot bitmiyor. Ağaç dikiyorlar ağaç bitmiyor. Bunun üzerinden kuş uçmuyordu. Daha da fazla genişleyip hemen aşağıdaki Fatsa’mızı zehirlemeye, çocuklarımızı zehirlemeye devam edecekti. Halk sokaklara indi. Herkes büyük bir mücadele etti ve burada bu işe son verdik. Artık bu dosya kapanmıştır. Bu ölü toprağı tekrar rehabilite edeceğiz. Yaralarımızı saracağız. Bu mücadele Ordu'nun her tarafında sürecek. Biz bir başlangıç yaptık, arkası gelecek” dedi.

“KARADENİZ’DEN ELİNİZİ ÇEKİN”

CHP Ordu Milletvekili Seyit Torun yıllardır devam eden katliamın önlendiğini belirterek, “Zaten orada yaşanılan ciddi bir sorun vardı. Bunun büyümesi engellendi. Şuna inanıyoruz ki doğa katliamına ‘dur' demenin, bu karar öncüsü olacaktır. Bundan sonra Ordu ve diğer illerde bu tür katliamların da önüne geçeğiz. Karar hayırlı olsun” diye konuştu.

İYİ Parti Trabzon Milletvekili Hüseyin Örs ise, “İktidar, özellikle bizim o güzel Doğu Karadeniz'de doğa tahribatı uygulamalarından vazgeçer diyorum. Bu karar örnek olsun, iktidar Doğu Karadeniz'den elini çeksin” ifadelerini kullandı.

KAPATILMA SÜRECİ BAŞLADI

Bölge halkının avukatlığını yapan Nur Hilal Gündüz ise, bu karar ile madenin kapatılma sürecinin başladığını kaydederek, “Yaklaşık 8 yıldır Fatsa'da faaliyet gösteren Fatsa'daki siyanürlü altın madeninin sonu geldi. İnceleme Denetleme Kurulu, madenin çalışmaya devam edebilmesi için gerekli olan ikinci ÇED raporunu onaylamadı. Böylece birinci ÇED raporunun süresi dolan ve ikinci ÇED başvurusu kabul edilmeyen siyanürlü altın madeninin kapatılma süreci başladı” dedi.

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