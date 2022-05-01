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Bakanlıktan operasyon açıklaması

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit Operasyonu kapsamında Irak'ın kuzeyinde sığınak, barınak ve mağaraların birer birer terörden temizlendiğini bildirdi.

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Bakanlıktan operasyon açıklaması

Bakanlığın Twitter’daki hesabından yapılan açıklamada, “Güçlü, cesur ve kahraman. Pençe-Kilit Operasyonu ile Irak’ın kuzeyindeki terör inlerine giren kahraman Mehmetçik, bölgedeki arama-tarama faaliyetlerini aralıksız sürdürüyor. Tüm sığınak, barınak ve mağaralara girilerek terör yuvaları birer birer temizleniyor” denildi. (DHA)

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