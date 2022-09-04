Balıkçıların projesi reddedildi, AKP’li ismin projesi onaylandı

Adana’nın Karataş İlçesi yakınlarındaki Tuzla beldesinde bulunan dalyan ihalesi, yöredeki köylüler ve balıkçılardan oluşan iki kooperatife değil, AKP Adana İl 2. Başkanı Davut Şimşek’in Başkanı olduğu kooperatife verildi.

Mehmet SERBES

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Adana'nın Karataş İlçesi yakınlarındaki Tuzla beldesinde bulunan dalyan ihalesi, yöredeki köylüler ve balıkçılardan oluşan iki kooperatife değil, AKP Adana İl 2. Başkanı Davut Şimşek'in Başkanı olduğu kooperatife verildi. İhalede balıkçıların kurduğu her iki kooperatifin de projeleri onaylanmazken, AKP'li Başkan'ın kooperatifi onaylanan projesiyle ihaleyi kazandı.

Tuzla Köyü'ndeki iki ayrı su ürünleri kooperatifinin başkanları olan Tuzla Beldesi Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Adnan Yıldırım ve Tuzla Beldesi Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Hasan Özer, uzun yıllardır yörede balıkçılıktan başka geçim kaynağı olmayan köylülerin işlettikleri dalyanların son yıllarda hatırlı kişilere verildiğine dikkat çekti.

“BİZİM DEĞİL AKP'LİNİN PROJESİ KAZANDI”

Yıllardır projesiz olarak ihale edilen dalyanların son yıllarda projelendirilerek ihale edilmesi şartı getirildiğini belirten balıkçılardan Tuzla Beldesi Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Adnan Yıldırım, “3'ü kadın 46 üyeden oluşan kooperatifimiz var. Buradan 150 aile ekmek yiyor.

Yöremiz birinci derecede SİT alanı olduğundan aslında herhangi bir yapı yapılamaz. Fakat , yıllardır işlettiğimiz dalyan için Tarım İl Müdürlüğü ‘Yaban Hayatı ve Sulak Alanları Koruma Yasalarına' da aykırı olarak bizlere ‘proje ile gelin' dedi. Bir proje ister istemez belli yapıların yapılmasını teşvik etmek demek. Bu da aslında SİT alanına aykırı bir durum. Fakat biz ona da ‘evet' dedik ve projeler hazırlattık. Ancak maalesef bizim projemiz değil AKP'li Davut Şimşek'in projesi kazandı” dedi.

“YAPILAN YASAL DEĞİL”

Tuzla Mahallesi Su Ürünleri Kooperatif Başkanı Hasan Özer de “Biz de kooperatif olarak Çukurova Üniversitesi Su ürünleri Fakültesine proje hazırlattık. Ancak bu projem Tarım Bakanlığı'nın sevk ettiği Ankara Su Ürünleri Fakültesi Dekanlığınca onaylanmadı.

Bir devlet kurumunun hazırladığı projeyi başka bir devlet kurumu onaylamadı. Aynı zamanda Tabaklar Köyü Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı olan Adana AKP İl 2. Başkanı Davut Şimşek'in projesi her ne hikmetse onaylandı ve ihaleyi kazandı. Bizim iki proje elendi, AKP'li Başkan'ın projesi elenmedi. Üstelik de AKP'li Başkan iki yıldır yediemin olarak işlettiği bu dalyan için hiç para ödemiyor. Aslında yediemin olarak burayı işletemez bu da yasal değil ama yasağı takan yok” diye konuştu.

Kooperatif Başkanları duruma itiraz ederek, yürütmenin durdurulması talebiyle mahkemeye başvurduklarını da belirttiler.

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