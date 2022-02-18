Balyoz dosyası savcıya gönderildi

aralarında 28 Şubat Davası'ndan hükümlü bulunan eski 1. Ordu Komutanı Orgeneral Çetin Doğan'ın da bulunduğu 6 sanığın yargılanmasına devam edildi. Dosya mütalaasını hazırlaması için savcıya gönderildi.

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Anadolu 4. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmaya başka suçtan hükümlü bulunan sanık Çetin Doğan Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlandı. Duruşmada tutuksuz sanıklar Emin Küçükkılıç, Erdal Akyazan, İhsan Balabanlı, Mehmet Kaya Varol ve Behzat Balta katıldı. Duruşmada sanık avukatları da hazır bulundu.

YARGITAY BAŞSAVCILIĞI BOZMA KARARINA İTİRAZ ETMEDİ

Mahkeme Başkanı, sanık avukatlarınca ‘Bozma kararına Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı itiraz etsin’ şeklindeki talebini değerlendirdiğini söyledi. Başsavcılığın karara itirazını gerektirir maddi ve hukuki bir sebep bulunmadığına kanaat getirerek Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’nın bozma kararına itiraz etmediğini belirtti.

Duruşma savcısı, dosyada yeni görevlendirildiğini belirterek “Dosyanın kapsamlı olması da dikkate alınarak dosyanın incelenmesi için tarafımıza süre verilmesine ve dosyanın tarafımıza tevdii edilmesi kamu adına talep olunur” dedi.

Çetin Doğan’ın avukatı Hüseyin Ersöz, Yargıtay’ın sanıklar hakkında objektif ve tarafsızlık prensiplerine aykırı olarak maddi gerçek göz ardı ettiğini, görevlerini kötüye kullanarak hukuka aykırı şekilde bozma kararı verdiklerini öne sürerek bozma kararı sebebiyle haklarında inceleme başlatılması ve cezalandırılmasını istedikleri dilekçeyi Yargıtay 1. Başkanlığı’na göndermek üzere yerel mahkemeye sundu.

BUNA SAHİP ÇIKMANIZI VE DİRENMENİZİ ARZ EDİYORUM

Sanık Çetin Doğan, mahkemenin 2015 yılında verdiği beraat kararının bütün sanıklar için en iyi savunma olduğunu belirterek “Mahkemenizin 2015 senesinde verdiği karar, yargının zulüm olmaktan çıktığı bir kilometre taşıdır. Buna sahip çıkmanızı ve direnmenizi arz ediyorum” dedi.

DURUŞMA ERTELENDİ

Mahkeme heyeti, iddia makamındaki değişikliği göz önüne alarak bozma ilamı ve esasa ilişkin mütalaasını açıklaması için dosyanın savcıya gönderilmesine karar verdi. Duruşma ertelendi.

YARGITAY KARARI BOZMUŞTU

Anayasa Mahkemesi’nin ‘Hak ihlali’ kararı vermesinin ardından yeniden görülen Balyoz Davası’nda 237 sanık beraat etmişti. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı verilen beraat kararına 7 sanık yönünden itiraz etmişti. Başsavcılığın itirazında Çetin Doğan’ın plan seminerinde yaptığı konuşma içeriğinin mahiyeti itibariyle darbe yapmaya yönelik olduğunu, diğer 6 sanığın konuşmalarının da içerik itibariyle sanık Doğan’ın konuşmasıyla benzer içerikte olduğu iddia edildi.

İtiraz üzerine Yargıtay 16. Ceza Dairesi, 7 sanık hakkındaki beraat kararını bozarak dosyayı yeniden yerel mahkemeye gönderdi. Yargıtay bozma gerekçesi olarak ise sanık eylemlerinin ‘Teşebbüs aşamasına ulaşmayan hazırlık hareketleri kapsamında değerlendirileceğini’ gösterdi. Seminer çalışmasındaki konuşma içerikleri, plan seminerinin hukuki dayanağı ile icra şekline ilişkin kurumsal belgeleri dikkate alan Yargıtay, sanıkların fikir birliği içerisinde gerçekleşen eylemlerinin “Suç için anlaşmaö suçunu oluşturduğuna kanaat getirmişti.

DHA

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