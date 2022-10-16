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Bartın’da yas üstüne yas… Altı işçi daha toprağa verildi

Türkiye, Bartın'daki maden faciasında can veren 41 işçiye ağlıyor. Evlerine ekmek götürmek için yerin 300-350 metre altında ter dökerken hayatlarını kaybeden emekçilerden altısı bugün toprağa verildi.

Yayınlanma: 15:32 - 16 Ekim 2022 Güncellenme:
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Bartın’da yas üstüne yas… Altı işçi daha toprağa verildi

Cuma akşamı Bartın’da Türkiye Taşkömürü Kurumu’na ait maden ocağında can veren 41 işçiden Mustafa Can Yıldırım, Berkay Kesim, Mehmet Bulut, Okan Akgül, Şaban Yıldırım ve Remzi Özçelik son yolculuğuna uğurlandı.

Mustafa Can Yıldırım, Makaracı köyünde; Berkay Kesim, Epçiler köyünde; Mehmet Bulut, Okan Akgül ve Şaban Yıldırım, Ahatlar köyünde; Remzi Özçelik, Mamak köyünde toprağa verildi.

Berkay Kesim

Bekar ve 2 kardeşi olduğu öğrenilen Berkay Kesim’in (25) annesi ve kardeşleri tabuta sarılarak gözyaşı döktü.

Okan Akgül

Okan Akgül'ün 2 yaşındaki kızının, babasının fotoğrafını çevredekilere göstermesi yürekleri dağladı. (AA-DHA)

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