Başörtüsü taktı, Erdoğan’dan yardım istedi

Ukraynalı yetkililer tarafından 12 Nisan'da gözaltına alınan Ukrayna milletvekili Viktor Medvedçuk'un eşi Oksana Marçenko, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan yardım talebini içeren bir video çekti.

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Marçenko, Türkçe altyazılı videosunu Youtube kanalına yükledi. Marçenko, başörtüsü taktığı videosunda şunları söyledi;

Çok saygıdeğer Erdoğan. Ben muhalif lider Ukrayna milletvekili Viktor Medvedçuk’un eşi Oksana Marçenko. Yardım talebiyle size başvuruyorum.

‘İYİ DOST KARA GÜNDE BELLİ OLUR’

*Sayın Cumhurbaşkanı, siz barışçıl diyalogdan yanasınız. Ülkem Ukrayna’nın dostu olduğunuzu birçok kez söylediniz. Rusya’nın da dostusunuz. Buna inanıyorum. Türkiye’de ‘iyi dost kara günde belli olur’ derler…

*Ailem, ben, Viktor’la olan çocuklarımızın başına bu kara gün geldi. Viktor’un hayatı için çok endişe ediyorum.

Çok büyük bir otoriteye sahipsiniz, size saygı duyuyorlar ve sizi dinliyorlar. Sayın Cumhurbaşkanı, eşim Viktor Medvedçuk’un kurtarılması ve serbest bırakılması için nüfuzunuzu kullanmanızı rica ederim.

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