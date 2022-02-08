Başkan Böcek’ten AKP’li Çetin’e: Şiddetle lanetliyorum, neden rahatsız olundu?

Samsun'da Atatürk Anıtı’na yapılan saldırılara ilişkin açıklamaları eleştirilen Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Muhittin Böcek, AKP Grup sözcüsü Ali Çetin'in eleştirilerine sert tepki gösterdi. Böcek; "Samsun'da Atatürk Anıtı'mıza yapılan çirkin saldırıyı aynı şiddet ve kararlılıkla lanetliyorum. Bundan neden rahatsız olundu bilmiyorum. Bugün burada meclis başkanlığı yapıyorsam, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal'e borcumuz var" dedi.

İsmail AKIN

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Antalya Büyükşehir Belediyesi Şubat Ayı Olağan Meclis Muhittin Böcek başkanlığında gerçekleştirildi. Samsun’daki Onur Anıtı'na yapılan saldırılara ilişkin açıklamaları eleştirilen Böcek, AKP Grup Sözcüsü Ali Çetin'e tepki gösterdi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu’nda düzenlenen Büyükşehir Belediye Meclisi Şubat ayı toplantısı, Muhittin Böcek başkanlığında yapıldı. CHP, AKP, MHP, İYİ Parti, DSP, SP ve Memleket Partisi grup sözcülerinin gündem dışı konuşmalarının ardından meclis gündeminde yer alan maddelerin oylamasına geçildi.

Mecliste 116 gündem maddesi oylamaya sunuldu. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Şubat ayı meclis toplantısında gündem dışı konuşma yaparak kendisini sert sözlerle eleştiren AKP Grup Sözcüsü Ali Çetin’e tepki gösterdi. Başkan Böcek “Elinize bir kağıt tutuşturulup gelip buraya siyaset yapmayın. Samsun’da Atatürk Anıtı’mıza yapılan çirkin saldırıyı aynı şiddet ve kararlılıkla lanetliyorum. Bundan neden rahatsız olundu bilmiyorum” diye konuştu.

Böcek’in bazı sosyal medya paylaşımlarını eleştiren AKP'li Ali Çetin, şunları söyledi:

* Samsun’daki 2 neidüğü belirsiz kişinin yaptığı dengesizlikle ilgili yapılan eylemi kınamakla birlikte başkanın Türkiye’ye birileri saldırmış, işgal ediyormuş gibi bir tavır sergilemesini de yakıştırmadığımızı, bu tip provokatif söylemlerden uzak durmasını, memleketimizin selameti açısından tavsiye ediyoruz. Türkiye’de artık hiçbir olay, yapılan hiçbir eylem failli meçhul olarak kalmıyor. Geçti o eski günler.

* Olayı gerçekleştirenler güvenlik güçlerimizle yakalanarak adalete teslim edilmiştir. Şunu unutmayın; belli ki birileri bu ülkede Gezi türü olayların çıkması için provokasyon peşinde olabilir, ancak buna kimse müsaade etmez. Ateşe körükle gitmenin anlamı yok. Kimseye de faydası olmaz. Antalya’ya yapılmayan hizmetleri bu şekilde örtmeye çalışmanın anlamı da yok.

“ELİNE TUTUŞTURULMUŞ METNİ OKUDU”

AKP Grup sözcüsü Ali Çetin’in eleştirilerine tepki gösteren Böcek; şöyle konuştu:

* Sayın Çetin eline tutturulmuş bir metni okumaya çalıştı. Samsun’da Atatürk Anıtı’mıza yapılan çirkin saldırıyı aynı şiddet ve kararlılıkla lanetliyorum. Bundan neden rahatsız olundu bilmiyorum. Bugün burada meclis başkanlığı yapıyorsam, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal’e borcumuz var.

* Bir başımızdan felaket geçti Antalya’mızda canımız ciğerimiz yandı ama hep birlikteydik. Orada da yapılan siyasetler vardı. Hiç unutmadık unutmayacağız da, halk da unutmuyor ama benim kavgam yok.