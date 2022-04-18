Başkan yardımcısının oğluna, 12 yaşındaki kız çocuğuna tecavüzden 31 yıl hapis

AKP'li Eskişehir Sivrihisar Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin İlhan’ın oğlu Ömür İlhan ile arkadaşları Sabri Güney ve Süleyman Tugay Güney, 12 yaşındaki kız çocuğuna tecavüz ettiği iddiasıyla hakim karşısına çıktı. Eskişehir 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada, sanıklardan Ömür İlhan 38 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Sanığın yargılama aşamasında olumsuz davranışları görülmemesi nedeniyle cezası 31 yıl 8 aya indirildi.

Kemal ATLAN

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Eskişehir’de 12 yaşındaki kız çocuğuna tecavüz etmek iddiasıyla yargılanan, AKP’li Eskişehir Sivrihisar Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin İlhan'ın oğlu Ömür İlhan ile arkadaşları Sabri Güney ve Süleyman Tugay Güney’e ceza yağdı.

ANNESİ İLE TARTIŞINCA OLAY ORTAYA ÇIKTI

Eskişehir Sivrihisar ilçesinde geçtiğimiz yıl meydana gelen olayda; Eskişehir Sivrihisar Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin İlhan'ın oğlu Ömür İlhan ile arkadaşları Sabri Güney ve Süleyman Tugay Güney, 12 yaşındaki E.T ile zorla ilişkiye girdiği öne sürüldü. Olaydan kısa bir süre sonra annesi ile tartışan E.T. polis merkezine ifade vermek için gitti.

Polis merkezinde, annesiyle tartışma olayı için yardımcı olan avukata bir süre önce 3 kişinin tecavüzüne uğradığını söylemesi üzerine olay ortaya çıktı. Şu anda 13 yaşında olan E.T. ve ailesinin şikayeti üzerine olaya karışan, Ömür İlhan, Sabri Güney ve Süleyman Tugay Güney polis tarafından gözaltına alındı. Polis merkezinde ifadeleri alınan sanıklar, nitelikli cinsel istismar, tehdit ve kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

SANIKLARA CEZA YAĞDI

Eskişehir 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nde tutuklu yargılanan sanıklar son kez hakim karşısında ifade verdi. Sanıklar duruşmada üzerlerine atılan suçlamaları kabul etmedi. Sanıklardan Hüseyin İlhan'ın oğlu Ömür İlhan’a, ‘Nitelikli cinsel istismar’ suçundan 30 yıl, ‘kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma’ suçundan 6 yıl ve ‘tehdit’ suçundan ise 2 yıl olmak üzere toplam 38 yıl hapis cezası verildi.

Ancak mahkeme heyeti sanığı yargılama aşamasında olumsuz davranışlarının görülmemesini lehine takdiri indirim nedeni kabul ederek cezasında indirim uyguladı. Ömür İlhan, 30 yıl olan nitelikli cinsel istismar suçu 25 yıl, 6 yıl olan kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma suçu 5 yıl ve 2 yıl olan tehdit cezası 1 yıl 8 ay olmak üzere toplam 31 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı. Sanıklardan Sabri Güney 35 yıl, Süleyman Tugay Güney ise 12 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

BELEDİYENİN CAMLARI KIRILDI

Geçtiğimiz akşam Eskişehir Sivrihisar Belediye binasının camları kimliği belirsiz kişi veya kişilerce kırıldı. Eskişehir Sivrihisar Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin İlhan'ın oğlunun karıştığı olay nedeniyle istifa etmesi için belediyenin camlarının kırıldığı öne sürülürken, belediye yetkilileri ise belediyenin camlarının sarhoş olan bir vatandaş tarafından kırıldığını ve emniyet güçlerince soruşturmanın sürdüğünü belirttiler.