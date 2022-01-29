Başkanlık sistemine bakan dayanmıyor

2018’de Türkiye’de hayata geçen Türk tipi başkanlık sisteminde ‘görevden affını isteyen’ ya da el çektirilen bakan sayısı dikkat çekiyor.

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Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin 10 Temmuz 2018’de belirlenen ilk kabinesinden şimdiye kadar 7 bakan ayrıldı.

28 Mart 2020 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararıyla Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan görevden alındı. Turhan’ın yerine Adil Karaismailoğlu atandı.

ALBAYRAK INSTAGRAM’DAN İSTİFASINI DUYURMUŞTU

Instagram hesabından 8 Kasım 2020’de paylaştığı açıklamayla istifa eden Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın damadı Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın bu talebi, 27 saat sonra 9 Kasım 2020’de kabul edildi. 10 Kasım 2020 tarihinde ise yerine Lütfi Elvan atandı.

Ticaret Bakanlığına eşinin şirketi üzerinden değerinden yüksek fiyata dezenfektan alımı yapan Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, 21 Nisan 2021 tarihinde görevden alındı, yerine AKP Grup Başkanvekili Mehmet Muş atandı.

Yine 21 Nisan 2021 tarihinde Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanlığı bölündü; Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı kuruldu. Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk görevden alındı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı görevine Derya Yanık, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı görevine de Vedat Bilgin getirildi.

MİLLİ EĞİTİM VE EKONOMİ BAKANI DA İSTİFA ETMİŞTİ

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un istifası, Resmi Gazete’de 6 Ağustos 2021 tarihli kararla öğrenildi. Kararda Selçuk’un “görevden affını istediği” söylenerek yerine Mahmut Özer atandı.

2 Aralık 2021'de Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan istifa etti. Yerine yardımcısı Nureddin Nebati getirildi.

28 Ocak 2022 günü Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, görevden affını istedi, 29 Ocak'ta Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararıyla yerine geçmişte de Adalet Bakanı olarak görev yapan Bekir Bozdağ getirildi.

SOYLU İSTİFA ETTİ AMA KABUL EDİLMEDİ

Süleyman Soylu’da istifa eden bakanlar arasında ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan onun istifasını reddetti.

Soylu, Covid-19 sebebiyle 31 ilde 2 günlük sokağa çıkma yasağı ilan edilmesinin, yasağa saatler kala duyurulması sebebiyle gelen eleştiriler sonucunda 12 Nisan 2020 tarihinde, Twitter hesabından yaptığı paylaşımla istifa ettiğini duyurdu. Fakat Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın istifayı reddetmesi üzerine Soylu görevine devam etti.

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