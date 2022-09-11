Başkent Üniversitesi Öğretim Görevlisi ve Öğretim Üyesi alıyor
Başkent Üniversitesi'nin boş bulunan kadrolarına Öğretim Görevlisi ve Öğretim Üyesi alımı gerçekleştirecek.
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; Başkent Üniversitesi Akademik Personel kadrolarına ilişkin ilan 08.09.2022 tarihli Resmî Gazete’de yayınlandı. Öğretim elemanı alınacak fakülte ve meslek yüksek okulları: Hukuk Fakültesi
(Profesör 1), Mühendislik Fakültesi (Profesör 2, Doçent 3, Dr. Öğretim Üyesi 4, Öğretim Görevlisi 1), Tıp Fakültesi (Profesör 2), Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu (Öğretim Görevlisi 1),Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu (Öğretim Görevlisi 2).
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