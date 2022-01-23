Battaniyelere sarınıp TV ışığında oturuyoruz

Artan hayat pahalılığı, yükselen faturalar kara kış ortasında milyonları zorluyor. Isınmayan evlere 300, kısıtlı kullanılan elektriğe 450 lirayı aşan faturalar geliyor.

Batuhan SERİM

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Yeni yıl ile birlikte gelen zamlar, vatandaşların belini büküyor. Ekonomik krizi derinden hisseden vatandaşlar, elektrik ve doğalgaz tüketirken korkar hale geldi. Vatandaşlar şöyle dert yandı:

Hüseyin Ünal: Emekliyim, maaşıma 665 lira zam geldi, 450 lira da elektrik faturası. Faturaları ödeyemiyoruz. Elektrik ve doğalgaz kullanırken çekiniyoruz. Yakmıyorum, battaniye altında oturuyorum. Hava güneşli olursa sokağa çıkıp dolanıyorum, değilse battaniye altında oturuyorum.

Nezahat Yanık: Yüzde 100 zam var. Televizyonu, ışıkları kapatıp evde öyle oturuyorum. Doğalgazı en düşükte açtım, 450 lira geldi. Battaniyeye sarınıyorum. Bir de ameliyatlıyım; belime battaniye, sırtıma battaniye, 2-3 kat giyinip evde öyle oturuyorum.

Fırat Akyıldız: Bana önceden 80 lira elektrik faturası geliyordu, bu ay 260 lira geldi. Evde çok da rahat ısınamıyorum… İnsan faturadan korkuyor biraz.

Orhan Özdemir: Elektriğe geçen ay 90 lira, bu ay 290 lira ödedim. Kullanımım aynı olmasına rağmen nasıl 290 lira olur? Çoğu zaman kullanmıyoruz artık elektriği, doğalgazı. Evde yorgan, battaniye ile idare ediyoruz. Lambaları açmıyoruz, televizyon ışığı ile idare ediyoruz. Gerekirse erken yatıyoruz. Zaten erken yatmak zorundasın çünkü çaresizsin. Geçim sıkıntısı var zaten.

Cafer Tan: Hiç garibanı duyan var mı? Faturaları ödeyemiyoruz. Henüz kesilmedi, bir şekilde ödüyoruz ama nasıl ödüyoruz…

Süleyman Altuğ: Doğalgazı gündüz kapatıyoruz, gece yakıyoruz. Ona rağmen 180-200 lira gelen fatura bu ay 300 lira geldi.

Arif Akpınar: Bundan bir yıl önce tüketim bedeli 90 liraydı ama ödenecek fatura 160 liraydı. Kızdım, artık bakmıyorum. Hanıma veriyorum, o yatırıyor.