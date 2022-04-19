Bayram önü muhtarlardan maaşlarını geri aldılar

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Muhtar maaşları asgari ücretin altında olmayacak’ sözünden sonra muhtarlara 4 bin 250’şer lira maaş ödemesi yapan Muhtarlar Daire Başkanlığı, yatırılan maaş farkını Nisan ayı maaşından kesti.

Selami AYDIN

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Türkiye genelinde 15 Nisan'da maaşlarını çeken muhtarlar hesaplarına yatırılan parayı görünce şoke oldu. İki ay zamlı tarifeden maaş alan muhtarların Nisan ayı maaşı olarak hesaplarına bin 918 lira yatırıldığı görüldü.

‘ERDOĞAN SARAYDA AĞIRLAMIŞTI’



Muhtar maaşları Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 19 Ocak’ta Cumhurbaşkanlığı Sarayındaki muhtarlar buluşmasında gündeme gelmişti. Erdoğan o toplantıda “Muhtar maaşları asgari ücret seviyesinde olacak, asgari ücretin altında muhtar maaşı olmayacak” demişti.

Erdoğan'ın sözlerinden sonra İçişleri Bakanlığına bağlı Muhtarlar Daire Başkanlığı Ocak ayında 3 bin 472 lira alan muhtarlara Şubat ve Mart aylarında 4 bin 250'şer lira maaş yatırdı”

‘FAZLA MAAŞI GERİ İSTEDİLER’

Fakat muhtar maaşları konusunda yasal bir düzenleme bulunmadığı için bu kez 5 Nisan'da bir yazı ile faza yatırılan ödemeler geri istendi. Bu talebin ardından muhtarların Nisan ayı maaşında kesinti yapılarak bin 918 lira olarak hesaplarına yatırıldı. Muhtar maaşlarına ilişkin yasal düzenleme de kesintinin olduğu gün Resmi Gazete'de yayınlandı ve maaşlar asgari ücret seviyesine getirildi.

Kanun geçerliği ise 15 Ocak olarak saptandı. Bayram öncesi maaşlarından kesinti yapılan muhtarlara ise ödemelerinin Mayıs ayı maaşıyla birlikte yapılacağı söylendi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca yaşananları komedi olarak nitelendirdi, “Mayıs'ta yatıracağız demek yetmez, bayram öncesine bu ödemelerin yapılması gerekir” diye konuştu.

‘YAŞANANLARI TEK TEK ANLATTI'

Karaca bir video ile yaşananları tek tek anlattı. Geçen hafta yasalaşan kanunun muhtar maaşlarını 15 Ocak'tan itibaren asgari ücret seviyesine getirdiğini belirten Karaca, “Elimdeki yazıda deniyor ki; bir kanun, bir yönerge, bir genelge yokken cumhurbaşkanının muhtarlarla buluşmasında ‘Muhtar maaşları en az asgari ücret seviyesinde olacak' sözleri üzerine biz sizlere asgari ücret seviyesinde maaş yatırdık. Ancak sonra baktık ki bir kanun yokmuş. Bu nedenle fazla yatırdığımız paraları sizden geri istiyoruz diyor” ifadelerini kullandı.

‘KONUŞMASINI EMİR TELAKKİ ETMİŞLER’

Karaca, kurumun Erdoğan'ın sözlerini emir telakki ettiğini belirterek; “Birincisi kanun, talimat yönerge yokken sadece Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasını emir telakki eden bir yönetim anlayışı ve bir hukuksuzlukla karşı karşıyayız. Bir başka hukuksuzluk ise 15 Nisan‘da Resmi Gazetede yayınlanan kanun… Bu kanunda diyor ki, 15 Ocak'tan başlamak üzere muhtarların maaşları en az asgari ücret olacak. Şimdi biz size fazla para vermişiz diyerek 15 Nisan itibariyle muhtarların maaşlarından fazla ödediklerini kesmeye kalkıyorlar.

Yönetememenin, beceriksizliğin, basiretsizliğin ve hukuksuzluğun gösterisi olan iki yazı da elimde… Birincisi Cumhurbaşkanın sözlerini talimat kabul ettim, bir kanuna ihtiyaç duymadan size para ödedim. Ama yanlış yapmışım maaşınızdan kesiyorum diyor. Diğeri ise Resmi Gazetede yayınlanan kanun. 15 Ocak'tan geçerli olmak üzere muhtarların maaşları asgari ücret olacak, muhtar maaşlarından kesinti yapamazsınız diyor.

Kanun 15 Ocak 2022 diyor muhtarların maaşlarını 1 Ocak'tan itibaren eksik yatanlar da tamamlanmak üzere asgari ücretten ödenmek zorundasınız. Beceriksizliğin liyakatsizliğin açık göstergesi olan iki belgeyi paylaşıyorum” ifadelerini kullandı.

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