Bayram yağışlarla birlikte gelecek… Hava durumuna dikkat!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yayınladığı hava durumu tahminlerine göre hafta sonu yurtta etkisini artıracak olan yağışlar bayramla birlikte yurdun önemli bir kısmına yayılacak. Bayramın 2. gününde yağmurlu havanın tüm yurdu etkileyeceği tahmin ediliyor.

Sozcu.com.tr

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava durumuna dair son tahminlerini yayınladı. Hafta sonu ve ardından gelecek Ramazan Bayramı için planlar yapanları yakından ilgilendiren hava durumu tahminlerine göre yağışlar tüm yurdu sarmaya başlayacak, hava sıcaklıkları düşüş yaşayacak. Bugün yurdun doğusundan başlayacak yağışların, gelecek hafta ortasına kadar etki alanını artırarak sürmesi bekleniyor.

YEREL YAĞIŞLAR ETKİLİ OLACAK

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Göller Yöresi, İç Anadolu'nun kuzeyi, Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu ve Güneydoğu Anadolu (G. Antep ve Kilis hariç) ile Kütahya, Uşak, Afyonkarahisar ve Konya çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Bu gece ve yarın sabah saatlerinde Marmara’nın güneyi, Karadeniz ile Doğu Anadolu’nun doğusunda yer yer pus ve sis bekleniyor. Güneydoğu Anadolu’nun güney kesimlerinde toz taşınımı beklenmektedir.

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