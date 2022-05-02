Bayramda köprü ve otoyollar ücretsiz mi? Hangi otoyol ve köprüler ne zaman ücretsiz?

Ramazan Bayramı süresince ücretsiz olarak geçilebilecek köprü ve otoyollar açıklandı. Ücretsiz yollar ve köprüler içerisinde yap İşlet Devret modeliyle yapılan otoyol ve köprüler yer almıyor. Bayram süresince Karayolları Genel Müdürlüğü sorumluluğu altındaki otoyollardan, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsünü kullananlar geçiş ücreti ödemeyecek.

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Ramazan Bayramı'nda ücretsiz olarak geçilebilecek köprü ve otoyollara ilişkin karar resmi gazetede yayımlandı. Karar göre yap-işlet-devret projeleri hariç, otoyol ve köprüler ücretsiz olacak.

BAYRAMDA KÖPRÜ VE OTOYOLLAR ÜCRETSİZ Mİ?

22 Nisan – 5 Mayıs tarihleri arasında yap-işlet-devret projeleri hariç, Karayolları Genel Müdürlüğü sorumluluğu altındaki otoyollardan, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsünü kullananlar geçiş ücreti ödemeyecek.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından imzalanan Cumhurbaşkanı Kararı’na göre Yavuz Sultan Selim, Osmanbey, 18 Mart Çanakkale köprüleri, İstanbul-İzmir Otoyolu, Kuzey Marmara Otoyolu, Avrasya Tüneli bayramda da paralı olacak.