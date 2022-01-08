Kaydolan çıkmadı Rektör, ‘Tüm Türkiye’de aynı’ dedi

Cumhuriyet Üniversitesi'nde bankacılık ve sigortacılık alanında eğitim veren yüksek okul ve meslek yüksek okuluna tek bir öğrenci kaydı dahi yapılamadı. Bazı bölümlerde bunun normal olduğunu savunan Rektör, "Tüm Türkiye'de durum aynı" dedi.

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Cumhuriyet Üniversitesi’nde bankacılık ve sigortacılık alanında eğitim veren yüksek okul ve meslek yüksek okuluna tek bir öğrenci kaydı dahi yapılamadı. Okulların yeniden öğrencilerle buluşturulabilmesi için okullarda farklı bölümler açılması planlanıyor.

Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Alim Yıldız, benzer durumun tüm Türkiye için geçerli olduğunu belirterek, “Bazı bölümlerimize öğrenci gelmiyor. Türkiye genelinde özellikle Anadolu'da olduğu gibi bizde de bazı bölümlerde öğrenci sayısında azalmalar yaşıyoruz. Örneğin mühendislik fakülteleri… Mühendislik fakültelerinde öğrenci sayısı son 10 yıldır gittikçe azalıyor. Bu yıl yine iktisadi idari bilimler fakültelerinde, edebiyat fakültelerinin bazı bölümlerinde de öğrenci kayıpları gördük. En çok öğrenci gelen bölümler ise sağlık alanındaki bölümlerimizdir. Tıp fakültesi, diş hekimliği, veterinerlik ve sağlık hizmetleri gibi bölüm ve fakültelerimize öğrenci geliyor. Eğitim ve ilahiyat fakültelerimizin de öğrenci kapasitesi doluyor. Zaman zaman rektörler olarak YÖK başkanımızla bir araya geldiğimizde bu konuda çözümler arıyoruz” dedi.

İKİ OKULA KAYIT YAPTIRAN OLMADI

Yıldız, Zara ilçesinde bulunan yüksek okul ve meslek yüksek okuluna öğrenci kaydı yapılamadığını belirterek, “Bu yıl Zara ilçemizde yüksek okulumuza ve meslek yüksek okulumuza hiç öğrenci gelmedi. Bu okullarımızla ilgili hangi bölümlerin açılması halinde öğrencilerin gelebileceği hususunda çalışmalar yapıyoruz. 2022-2023 eğitim ve öğretim yılında açacağımız yeni bölümlerle bu okullarımıza da öğrenci gelmesi için çalışacağız. Bu Cumhuriyet üniversitesinin bir sorunu değil. Başka bir ile gidiyor da Sivas'a gelmiyor değil. Bu ülke genelinde yaşanan bir durumdur.” dedi.

Yıldız, öğrencilerin bölüm terciyi yaparken kolay iş bulabileceği bölümleri tercih ettiklerini ifade ederek, “Öğrenci şöyle bakıyor. Öğrenci diyor ki ‘ben 4 yıl okuduktan sonra görev alabilecek miyim.' En büyük neden bu. Bu nedenle 2. veya 3. yerleştirmelerde 4 yıllık lisans programları yerine 2 yıllık ön lisans programlarımız doldu. Öğrenci ‘iki yıl okur işe başlarım' diyor. Öğrenci de veli de bu şekilde bakıyor” diye konuştu. İHA

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