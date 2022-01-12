BBP’li isimden tepki çeken sözler: Bir velet öldü diye cemaatleri mi kapatacağız?
Ailesinin zoruyla kaldığı cemaat yurdundaki baskıdan şikayet ederek hayatına son veren tıp öğrencisi Enes Kara, cemaat ve tarikat yurtlarının durumunu yeniden gündeme getirdi. BBP Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) Üyesi Ahmet Namık Akdoğan’ın “Bir velet öldü diye cemaatleri mi kapatacağız? Bir ayyaş öldü diye meyhaneleri mi kapatacağız” demesi şaşkınlık yarattı.
Henüz 20 yaşında, hem de yaşıtlarının hayallerini süsleyen Tıp Fakültesi'ni kazanmışken hayatına son veren Enes Kara, tüm Türkiye'yi ağlatırken arkasında da cemaat ve tarikat yurtlarının durumunu yeniden gündeme getirdi.
ŞOKE EDEN AÇIKLAMA
Birçok kesim tarafından cemaat ve tarikatların kapatılması yönünde açıklamalar yapılırken, BBP MKYK Üyesi Ahmet Namık Akdoğan, partisinin düzenlediği basın toplantısında yaptığı açıklama ile herkesi şoke etti.
Enes Kara'nın intiharı ile ilgili konuşan Akdoğan, “Bir velet öldü diye cemaatleri mi kapatacağız? Bir ayyaş öldü diye meyhaneleri mi kapatacağız? O zaman ÇYDD, Atatürkçü Düşünce Derneği, lions, bu gibi yerler de kapatılsın” sözleriyle toplantıya katılan gazetecileri şaşırttı.