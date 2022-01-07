Belediye meclisini karıştıran satış: 15 bin 751 metrekare araziyi 210 bin TL’ye sattılar

Aydın’ın Karacasu Belediye Başkanının, belediyeye ait 15 bin 751 metrekare araziyi 210 bin liraya satması Belediye meclisini karıştırdı. Millet İttifakı meclis üyeleri bu kadar değerli bir arazinin belediyece değerlendirilmesi gerektiğini savunurken, MHP’li Belediye Başkanı Mehmet Erikmen ise, “Sattık” demekle yetindi.

Latif SANSÜR

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Karacasu Belediyesi'ne ait arazinin piyasa değerinin çok aşağısına satılması, meclis üyelerinin tepkisine neden oldu. Geçtiğimiz yıl ilçeye yatırım yapacak olan bir mermer şirketine satışı için karar alan meclis üyeleri, arazinin bir zeytin firmasına satılmasını etik bulmadıklarını dile getirdi.

“SATIŞI ETİK BULMUYORUZ”

Millet İttifakı Meclis Üyeleri bir zeytin işletmesine 210 bin liraya verilen 15 bin 751 metrekare arazinin satışıyla ilgili meclisin bilgilendirilmesi gerektiğini savundu. İYİ Partili Meclis Üyesi Nail Kurt, “Bu kadar merkezi yerdeki arazinin satıldığı doğru mu, satıldıysa kaç paraya satıldı? Merkezi yerdeki bir araziyi yerdeki bir araziyi belediyemizin daha iyi bir şekilde değerlendirme olanağı yok muydu? Biz bu satışı etik bulmuyoruz” diye konuştu.

BAŞKAN'DAN ÇOK MHP'Lİ ÜYE TARTIŞTI

Millet ittifakı üyelerinin başkan Erikmen'den açıklama beklerken, MHP'li üye Mehmet Osan'ın Erikmen'in konuşmasına izin vermeyerek müdahale etmesi gerginliğe neden oldu. Başkan Erikmen, “Sattık, böyle bir tasarrufta bulunduk” demekle yetinirken, kendisi de zeytincilik yapan MHP'li Osan “Mermer şirketi olmuş başka bir şey olmuş fark etmez. İhalede bu şart koşulamaz” dedi.

“EN AZ İKİ KATI FİYATA GİDERDİ”

İlçedeki emlakçılar, belediyenin 210 bin liraya sattığı arazinin büyüklüğü ve konumu nedeniyle çok ucuz bir fiyata satıldığını, en az iki katına satılması gerektiğini söyledi.

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