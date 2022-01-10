Belediyenin 22.5 milyon doları kayıp

Bolu'nun CHP'li Belediye Başkanı Tanju Özcan, yapılan incelemelerde AKP'li Başkan Alaaddin Yılmaz döneminde kullanılan 22,5 milyon dolarlık kredinin nereye harcandığını bulamadıklarını söyledi.

İsmail AKDUMAN

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Belediye Başkanı Tanju Özcan, meclis toplantısında yaptığı konuşmasında belediyeye AKP'li Alaaddin Yılmaz döneminde 22.5 milyon dolar hibe kredi verildiğini dile getirdi.

Başkan Özcan, yaptıkları araştırmada hibe kredinin nereye kullanıldığını bulmadıklarını ileri sürerek “ Ben bulamıyorum. 22,5 milyon dolarla ne yapıldı? Hangi işler yapıldı o para ile? Geçmiş kayıtlara da ulaşamıyorum. Arşiv yandı. Acaba benim ulaşmaya çalıştığım kayıtlar orada mıydı?” dedi.

“PARA NE OLDU?”

Başkan Özcan, hibe kredinin eski belediye başkanı Yüksel Ceylan döneminde Körfez İşbirliği kapsamında alındığını ancak Alaaddin Yılmaz döneminde kullanıldığını vurguladı. 22,5 milyon dolar hibe kredinin nereye harcandığını bulamadıklarını kaydeden Özcan, “Yüksel Ceylan döneminde deprem sonrasında 22,5 milyon dolarlık bir hibe kredi Körfez İşbirliği kapsamında verilmişti. 22,5 milyon doları almak Alaaddin beye nasip oldu.

22,5 milyon dolarla ne yapıldı? Temiz su arıtma yapılmış. ‘Kur öncesinde yaptırsak kaça yaptırırız' dedik biz. 60, 70 milyon Lira tutuyordu. İsale hattı nasıl yapılmış? İki sefer kredi kullanılmış. Peki pis su artıma nasıl yapılmış? Oda kredi ile yapılmış.

22,5 milyon dolar bu günkü kurla 300 milyon liraya yakın para yapıyor. O para nere gitti? Geri kalanı nere gitti? Bana bunun biri izahını yapısın. Ben bulamıyorum. Bu konuyu biz savcılığa taşıyacağız bakalım altından ne çıkacak. Yani 22,5 milyon doların hadi 5 milyon doları ile temiz su arıtma yapıldı. Gerisi nerde? “ diye konuştu.

SIĞINMACILARLA İLGİLİ YENİ KARARLAR ALINACAK

Bolu'da yaşayan sığınmacıların su ücretlerinin dolar üzerinden tarifelendirilmesi ve nikah ücretlerinin 100 bin TL olmasını içeren karara Bölge İdare Mahkemesi tarafından yürütmeyi durdurma kararının verilmesinin ardından Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, sığınmacılarla ilgili yeni tedbirler almaya hazırlanıyor.

Mahkemenin yürütmeyi durdurma kararının ardından sürekli düşündüğünü ve yeni kararlar alacağını belirten Özcan, “Sığınmacılarla ilgili mahkeme kararının ardından kara kara düşünüyorum. Geçici sığınmacılar Bolu'yu terk ediyordu. ‘Bu misafirlik fazla uzadı' derken benim amacım bir mesaj vermekti. Ama mahkeme yürütmeyi durdurma kararı verdi.

Doğru bir karar mı, bence değil. Ama ben hukukçu olduğum için bu karara uymak zorundayım. 30 gün içerisinde bu yürütmeyi durdurma kararına uymak zorunda olduğumuz için, bir sonraki meclis toplantısında süre geçeceği için biz kararı hemen uyguladık. Ama içime pek sinmedi.

Sığınmacılarla ilgili değişik planlarım var. Onlar Türkiye'den ayrılsınlar diye ek tedbirler ve ek kararlar alacağım. Önümüzdeki günlerde bunu kamuoyu ile paylaşacağım” dedi.

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