Berhan Şimşek savunma yaptı: 14 kez ölüm tehdidi aldım

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) eski milletvekili ve sinema oyuncusu Berhan Şimşek, katıldığı bir televizyon programında kullandığı "Vali militan, kaymakam militan" sözleri nedeniyle İçişleri Bakanlığının açtığı davada savuma yaptı.

Ümit TÜRK

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CHP 22'nci dönem Milletvekili Berhan Şimşek, 22 Ocak 2021 tarihinde HaberTürk’te yayınlanan Enine Boyuna isimli programa katılmış, ‘vali militan, kaymakam militan…’ şeklinde ifadeler kullanmıştı. Bunun üzerine İçişleri Bakanlığı, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunmuştu. Şimşek hakkında, TCK 301 kapsamında “Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin ve devletin yargı organlarını aşağılama” suçlamasıyla 2 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

“AKP DIŞINDAKİ PARTİLERİ YOK SAYAN VALİLERİ KASTETTİM”

İstanbul 56. Asliye Ceza Mahkemesi’nde yapılan ilk duruşmaya avukatıyla birlikte katılan Şimşek, yaptığı savunmada söz konusu programa ‘militan devlet’ başlığının tartışılması için davet edildiğini belirterek şöyle dedi; “Her şeyden önce benim eleştirdiğim iktidardır. İktidar yargıçları, mülki amirleri baskı altında tutuyor. Bunlara örnek verirken de bazı illerde valilerin Ak Parti il başkanlarını, belediye başkanlarını çağırdığını diğer parti başkanlarını ise yok saydığını söyledim. Bunun örneğini de şöyle verdim; ‘eğer yargıya, orduya, camiye siyaset girerse bu ülke gelecekte sıkıntılı günler yaşar’ dedim”

“GENELLEŞTİRMEDİM”

Savunmasında sarf ettiği sözleri genelleştirmediğinin altını çizen Şimşek, “Kendim de siyaset yapmış biriyim, çalışanların görevlerinde özgür olmalarını, siyasallaştırılmamalarını düşünüyorum” dedi. Şimşek ‘militan’ ifadesini ise partizan davranış anlamında kullandığını belirterek, kendisine yöneltilen suçlamadaki gibi ‘illegal davranış’ şeklinde kullanmadığını ifade etti.

“14 ÖLÜM TEHDİDİ ALDIM”

Duruşmanın ardından SÖZCÜ’ye konuşan Berhan Şimşek, programdan sonra aynı gece kendisine 14 tane ölüm tehdidi yapıldığını belirterek, “Bunlar bot hesaplar da değil. Avukatım aracılığıyla suç duyurusunda bulundum. Aradan bir yıl geçmesine rağmen tek bir işlem yapılmadı” dedi. Şimşek aldığı ölüm tehditlerinden sonra yaptığı silah müracaatının da, milletvekilliği yapmış olmasına rağmen cevapsız bırakıldığını söyledi.

HGB TALEBİNİ REDDETTİ

Hakimin hükmün ertelenmesi talebini de reddeden Şimşek, “Bunun anlamı 5 yıl içerisinde konuşmayacaksındır. Ben 14 yaşından beri siyasetin içindeyim. Barışı, huzuru için mücadele vermişim. Yaşadıkça gördüğüm eksiklikleri dile getireceğim” dedi.

BAKANLIK, TÜM KAYMAKAM VE VALİLERE YAZI GÖNDERDİ

İçişleri Bakanlığının davaya müşteki olamayacağını belirten Şimşek, “2018’de çıkan bir yasayla tüm mülki amirler Cumhurbaşkanlığına bağlandı. O yüzden bu konu İçişleri Bakanlığını bağlamaz. Ama Bakanlık matbu evrakla tüm kaymakamlık ve valilere yazı göndererek şikayetçi olmalarını istedi. Hakkımda 900 küsür tane suç duyurusu var.” dedi.

Duruşma, savcılığın mütalaasını hazırlaması için 21 Haziran’a ertelendi.

İDDİANAMEDEN

Hazırlanan iddianamede, ‘militan' kelimesinin Türk Dil Kurumu'na göre, ‘Bir düşüncenin, bir görüşün başarı kazanması için savaşan, mücadele eden kimse', ‘Bir siyasal örgütün etkin üyesi' ve ‘Mücadelesini zor kullanarak ve yasa dışı yollarla yapan taraftar” şeklinde 3 anlamının olduğu belirtildi. İddianamede, valiler, kaymakamlar ve yargıçların, Türkiye Cumhuriyeti'nin yürütme ve yargı organlarını temsil eden kişiler oldukları ifade edildi.

Ayrıca, vali, kaymakam ve yargıçların Anayasa ve kanunlara uygun olarak, Türkiye Cumhuriyeti Devleti adına çalıştıkları, bu sıfatlara haiz kişilere ‘militan' denmesinin devletin ve yargı organlarının illegal bir idari örgütlenme olarak algılanmasına sebebiyet vereceği kaydedildi. İddianamede Berhan Şimşek'in, ‘Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni, devletin yargı organlarını alenen aşağılama' suçundan 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması talep edildi.

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