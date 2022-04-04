Beşiktaş saldırısında kullanılan bombalar kurbanlık hayvanlarla getirilmiş

6 yıl önce İstanbul Beşiktaş'ta PKK tarafından düzenlenen, 40 polis ve 7 sivilin şehit olduğu bombalı saldırıyla ilgili yeni gelişme... Bombaların aynı seri ve kafileden oldukları, kurban bayramı öncesi hayvanların yüklü olduğu kamyonla İstanbul'a getirildiği ortaya çıktı.

Özgür CEBE

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Beşiktaş'ta 10 Aralık 2016 günü meydana gelen 40'ı polis, 7'si sivil 47 kişinin şehit olduğu hain saldırıyla ilgili güvenlik güçlerine teslim olan Pir Ararat kod adlı B.Y'nin verdiği bilgiler ışığında patlamayla ilgili sır perdesi de aralandı.

B.Y'nin yer göstermesi ve itiraflarıyla Diyarbakır'ın Çınar İlçesine bağlı Çakırkaya Köyünde Abdulkadir Eken'e ait evin altındaki gizli sığınakta cephanelik bulundu. Bu patlayıcıların kriminal incelemesinde Beşiktaş'taki patlamada kullanılan bombalarla aynı seri ve kafileden olduğu anlaşılınca soruşturma genişletildi.

Olaydan sonra Suriye'ye kaçtığı tespit edilen Kenan Karadeniz'in Suriye'den yurda giriş yaparken yakalanıp itiraflarda bulunmasıyla Beşiktaş katliamında rolü bulunan 19 sanık hakkında İstanbul Başsavcılığınca iddianame hazırlandı. Başsavcılık, bombaların Diyarbakır'dan nakledilmesi nedeniyle sanıkların yargılamalarının Diyarbakır'da yapılması gerektiği yönünde karar alarak dosyayı Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesine gönderdi.

İddianamede, Beşiktaş katliamıyla ilgili saldırı emrini ve planlamasını 3 yıl önce Lice'de öldürülen Erhan Porspi kod adlı İshak Özçaktu'nun yaptığı, sanıklardan evinin altında cephanelik bulunan Abdulkadir Eken, Mehmet Ayaz, Hamit Eryılmaz, Erkan Biç, Ercan Biç, Ersin Biç, Hogir, Botan ve Resul Eken'in terör örgütünün sözde milis ve işbirlikçi yapılanmasında yer aldıkları, örgütün şifreli talimatlarıyla başta İstanbul olmak üzere batı illerinde canlı bomba saldırılarında kullanılmak üzere patlayıcı sevkiyatı yaptıkları kaydedildi.

KIRSAL İLE ŞEHİR BAĞLANTISINI SAĞLAYAN GİZLİ HÜCRE

Sanıkların dikkat çekmemek için Beşiktaş katliamında kullanılan bombaları iki parti halinde soğan ve kurban bayramı öncesi büyükbaş hayvan kamyonuyla İstanbul'a naklettikleri belirlendi. Katliam sonrası olay yerinden toplanan deliller, geriye dönük HTS kayıtları, Diyarbakır'dan yola çıkarılan soğan ve hayvan yüklü içinde patlayıcı olan araçların PTS (Plaka Takip Sistemi) kayıtları, parmak izi, kriminal inceleme raporları incelendiğinde, bu bombaları uzun süre evinin altındaki sığınakta gizleyen Abdulkadir Eken ve oğullarının terör örgütünün kırsal ile şehir arasındaki bağlantısını sağlayan gizli hücre yapılanması içinde olduğu vurgulandı.

BAHÇELİEVLERDE DEPO KİRALAMIŞLAR

Sanıkların terör örgütünün sözde Özel Güç yapılanmasında Erhan Porspi kod adlı İshak Özçaktu'dan aldığı emir ve talimatla TNT, RDX ve amonyum nitrat destekli Kompoze A içeren tahrip gücü yüksek bombaları Beşiktaş'daki Vodafone Arena Stadına araçla naklettikleri ifade edildi. Sanıkların kurban bayramı öncesi patlayıcıları Diyarbakır'dan kamyonete yükleyip içindeki hayvanlarla İstanbul Ümraniye Hayvan Pazarına taşıdıkları, hayvanların burada indirilmesinden sonra patlayıcıların bu kez Bahçelievler'de kiralanan bir depoya nakledildiği belirtildi.

KİRİL ALFABESİYLE HABERLEŞME SAĞLAMIŞLAR

Biri soğan, diğeri hayvan yüklü iki farklı araçla iki parti halinde İstanbul'a naklettiği bombaların 3 canlı bomba tarafından Beşiktaş'ta patlatıldığı kaydedilen iddianamede, sanıkların olası bir yakalanma riskine karşı da Kiril alfabesi ile yazılmış kriptolu notlarla haberleştiği vurgulandı.

Beşiktaş'ta patlatılan bombaların istiflendiği kiralık depoya ait adres bilgilerinin 3 Ekim 2020'de Diyarbakır Lice'de öldürülen PKK'nın sözde bölge sorumlusu Dr. Amara kod adlı Müzeyyen Aydınlı'nın üzerinde ele geçen dijital dokümanlarda da yer aldığına dikkat çekildi. Sanıkların 48 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 6 bin 75 yıl hapis cezasıyla cezalandırılması istendi. 19 sanığın yargılanmasına önünüzdeki günlerde 5. Ağır Ceza Mahkemesinde başlanacak.

27 SANIK İSTANBUL’DA CEZA ALMIŞTI

Saldırıyla ilgili daha önce İstanbul 29. Ağır Ceza Mahkemesi’nde 27 kişi hakkında ağırlaştırılmış hapis cezalarının da bulunduğu farklı oranlarda hapis cezalarına hükmedilmişti. Bu cezalar İstinaf Mahkemesi tarafından da onanmıştı. Dosyası ayrılan diğer sanıklar ise Diyarbakır Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderilmişti.