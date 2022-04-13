Sendikalardan ‘1 Mayıs’ çağrısı

Beşiktaş'ta açıklama yapan "1 Mayıs Tertip Komitesi", Maltepe Meydanı'nda kutlanacak olan 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü için çağrıda bulundu.

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Sendikalar, 1 Mayıs İşçi ve Emekçi Bayramı öncesinde bir araya gelerek basın açıklamasında bulundu. Basın açıklamasında bu yılki İstanbul 1 Mayıs mitinginin Maltepe Meydanı'nda düzenleneceği belirtildi. “Bugün Türkiye'nin en büyük sorunu işsizliktir, yoksulluktur, açlıktır” diyen DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, “Tüm zorluklara, baskılara rağmen gelecek güzel günlere olan inancımız ve kararlılığımız ile omuz omuza olacağız” ifadelerini kullandı.

Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK), Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK), Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB), Türk Tabipler Birliği (TTB) ve Türk Diş Hekimleri Birliği (TDB), Beşiktaş Barbaros Meydanı’nda 1 Mayıs İşçi ve Emekçi Bayramı öncesinde toplanarak basın açıklamasında bulundu. Eyleme CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu da katıldı.

1 MAYIS MİTİNGİNİN YERİ AÇIKLANDI

Basın açıklamasında bu yılki İstanbul 1 Mayıs mitinginin Maltepe Meydanı'nda düzenleneceği belirtildi.

“TÜRKİYE’NİN EN BÜYÜK SORUNU İŞSİZLİK, YOKSULLUK, AÇLIK”

DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, buluşmada yaptığı konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

“Yoksulluğun, işsizliğin giderek daha fazla arttığı bir sürecin içerisindeyiz. Biz ülkemizde bu tabloyu daha da ağır yaşıyoruz. Bugün Türkiye'de yaşanan ekonomik kriz ve pandemiyle birlikte daha da ağırlaşan bu tablo, 20 yıldır bu ülkeyi yöneten AKP iktidarının, onların politikaları ve tercihleri sonucu ortaya çıkan bu tablo, artık Türkiye işçi sınıfı ve bütün emekçileri sadece yoksullukla değil, açlıkla, hayatla kalmakla yüz yüze bırakmış durumundadır. Bugün Türkiye'nin en büyük sorunu işsizliktir, yoksulluktur, açlıktır.

Bugün Türkiye'de her 3 gençten birinin işsiz olduğu, her 2 genç kadından birinin işsiz olduğu bir problemi yaşıyoruz. Bu kadar büyük bir genç ve kadın işsizliği artık ülkenin geleceğine tehdit eden bir unsur haline gelmiştir.”

“TÜM ZORLUKLARA RAĞMEN…”

1 Mayıs İşçi ve Emekçi Bayramı buluşmalarına ilişkin Çerkezoğlu, “Başta İstanbul olmak üzere bütün kentlerde gerçekleştireceğimiz 1 Mayıs buluşmalarını tüm işçileri, emekçileri, kadınları, gençler, bu ülkenin tüm değerlerini ve güzelliklerini üreten bu ülkenin gerçek sahiplerini 1 Mayıs meydanlarında omuz omuza, yan yana olmaya çağrıyoruz. Emeğimize, ekmeğimize, çocuklarımızın geleceğine sahip çıkmaya çağrıyoruz” dedi.

Çerkezoğlu konuşmasını, “Tüm zorluklara, baskılara rağmen gelecek güzel günlere olan inancımız ve kararlılığımız ile omuz omuza olacağız” ifadeleriyle tamamladı.

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