Beylikdüzü Belediye Başkanı Çalık’ın metro isyanı

Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, Sefaköy-Beylikdüzü metro hattı için bir yıldır imza beklediklerini anlatarak isyan etti. Çalık, "İktidar bu tavrıyla CHP’li belediyeleri değil, vatandaşı cezalandırıyor. Sırf siyasi puan kaybedilecek diye metro engellenemez” dedi.

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Sefaköy-Beylikdüzü metro hattı, Cumhurbaşkanlığı 2022 yatırım programına alınmamıştı.

İBB'nin resmi başvurularına, konu kamuoyunda gündeme geldikten tam 311 gün sonra Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan yanıt verilerek, “Belgeler eksik” açıklaması yapılmıştı. Konuyla ilgili tartışmalar sürerken, Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık da kamera karşısına geçerek açıklamalarda bulundu.

“BİR YILDIR İMZA BEKLİYORUZ”

Beylikdüzü'nün yıllardır metro beklediğini, defalarca söz verildiğini ama projenin uygulamaya konmadığını belirten Çalık, “Beylikdüzü'ne gelecek metronun da projesi hazır, finansmanı hazır. Metronun yapımının önünde aslında hiçbir engel kalmadı. Gelin görün ki her şeyi hazır olan metro için 1 yıla yakın süredir imza bekliyoruz. O imza bir türlü verilmiyor. İBB'nin başvurusu tam 311 gün boyunca yok sayılıyor. Konu kamuoyuna yansıyınca ‘belgeler eksik' deniyor. Şimdi soruyorum sizlere, burada yok sayılan İBB midir yoksa İstanbul halkı mı?” diye konuştu.

“İKTİDAR VATANDAŞI CEZALANDIRIYOR”

“İktidar bu tavrıyla CHP'li belediyeleri değil, vatandaşı cezalandırıyor” diyen Çalık, “Sırf siyasi puan kaybedilecek diye metro engellenemez” ifadelerini kullandı.

Çalık, “Burada ilan ediyorum: Beylikdüzü'nün bu bölgede yaşayan insanımızın İstanbullulara metro hakkını Ekrem başkanımızla birlikte sonuna kadar savunacağım” diyerek sözlerini sonlandırdı.

“SİYASİ NEDENLERLE ENGELLENİYOR”

CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun da konuyla ilgili açıklamasında, “Yaklaşık dört milyon İstanbullu'nun kullanacağı İncirli-Sefaköy-Beylikdüzü metro projesi siyasi nedenlerle engelleniyor. Bu yokuş yapma çabaları, tamamen hizmet karşıtı ve politize olmuş bir anlayışın ürünü. 311 gündür belge eksik diyerek oyalanan projeyi yoksayamayacaksınız” dedi.

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