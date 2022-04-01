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Bir hakim ve bir savcı daha meslekten atıldı

HSK, bir hakim ve bir savcıyı daha FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü ile iltisak ve irtibatları olduğu gerekçesiyle meslekten çıkardı.

Yayınlanma: 07:41 - 01 Nisan 2022 Güncellenme:
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Bir hakim ve bir savcı daha meslekten atıldı

Hakimler ve Savcılar Kurulu Genel Kurulu 30 Mart tarihli toplantısında iki meslekten men kararı verdi.

Resmi Gazete’de yayımlanan karar şöyle:

Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesi Üyesi Hilal Erkeş ve Büyükçekmece Cumhuriyet Savcısı Osman Görgünoğlu’nun FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü ile iltisak ve irtibatlarının olduğu sabit görüldüğünden, adı geçenlerin meslekte kalmalarının uygun olmadığına ve ayrı ayrı olmak üzere meslekten çıkarılmalarına oybirliği ile karar verildi.

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