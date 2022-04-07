Bir kap yemek için…

Gaziantep'in Şahinbey İlçesi’ndeki bir aşevinden evlerine bir kap yemek götürmeye çalışanların oluşturduğu uzun kuyruklarda zaman zaman izdiham yaşandı.

Ahmet KAYA

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Her gün 600 kişinin yemek alabilmek için öğlen saatlerinde sıraya girdiği Boyacı Camii ile aynı adı taşıyan aşevinde Türk ve Suriyeli dar gelirli vatandaşlar yemek ve ekmeklerini alarak evlerinin yolunu tutuyor. Zaman zaman izdiham yaşanan yemek sırasında karmaşayı önlemek için bir vakıf çalışanı görev yapıyor.

Uzun süredir dar gelirlilere yemek yardımında bulunan Boyacı Aşevi'nde Ramazan nedeniyle her gün yapılan yemek dağıtımı, diğer zamanlarda ise Perşembe ve Cuma günleri gerçekleştiriliyor.

“HİÇBİR SİYASİ OLUŞUMLA BAĞLANTILI DEĞİLİZ”

Hiçbir siyasi oluşum ile ilgili olmadıklarını belirten Aşevi yetkilileri, “Biz hayırseverlere ihtiyacımız olan malzemeleri bildiriyoruz. Onlar da alıp bize teslim ediyor. Yemekhanemizde pişirip dar gelirlilere dağıtıyoruz. Yani hayırsever ile dar gelirli arasında köprü görevi yapıyoruz. Nakdi destek alım ve bağışımız yok.

Hayırseverlerimizden gelen yardım arttıkça biz de daha çok insana yardım ediyoruz. Ramazanda dağıttığımız yemekle yaklaşık 3 bin insan karnını doyuruyor. Zaman zaman izdiham yaşanabiliyor ama bunu engellemek için elimizden gelen yapıyoruz” dedi.

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