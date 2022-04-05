Bir kişinin doyacağı türlünün maliyeti 50 TL

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, tarım ve gıda ürünlerindeki fiyat artışını anlattı ve "Bir kişilik türlü yemeğinin maliyeti 50 lirayı buldu" dedi. Gürer, Meclis'te, kürsüye marketten satın aldığı tek parçalık sebzeleri yerleştirerek basın toplantısı düzenledi.

Zekeriya ALBAYRAK

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, tarım ve gıda ürünlerindeki fiyat artışını anlattı ve “Bir kişilik türlü yemeğinin maliyeti 50 lirayı buldu'' dedi.

Gürer, Meclis’te kürsüye marketten satın aldığı tek parçalık sebzeleri yerleştirerek basın toplantısı düzenledi. Market torbasından patlıcan, soğan, patates, salatalık, limon, biber, domates ve kabak çıkaran Gürer bu ürünlerin geçen yıl ve bu yıl Antalya hali ile Ankara'daki marketlerde satış fiyatlarını verdi.

İktidarın enflasyonla mücadelede başarılı olamadığını, fiyat denetimlerinin çözüm getirmediğini savunan Gürer, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın alışveriş yaptığı Tarım Kredi Kooperatiflerindeki fiyatların bazı marketlerden daha yüksek olduğunu anlattı. KDV indiriminin fiyatlar üzerinde düşüş etkisi yaratmadığını da belirten Gürer, TÜİK’in açıkladığı verilerin de “İnandırıcılıktan uzak” olduğunu söyledi.

NASIL ARTTI?

Gürer, bazı tarım ürünlerinin fiyatlarını da geçen yıl ile kıyasladı. Kürsüye yerleştirdiği gıda ürünleriyle türlü yemeği yapılsa kaç liraya mal olacağını hesaplayan Gürer, “Türlü yapmak için aldığım bu ürünlerin toplam tutarı 43 lira. Ayrıca yağ, tuz, biber de katacağız. Şu anda bir kişilik türlü yemeğinin maliyeti 50 lira. Asgari ücretli nasıl bunları alıp yemek yapsın? TÜİK rakamlarla oynamasın, asgari ücret 6 ayda bir hesaplansın, emekli ve memurlar için yapılacak zam oranı belirlenirken piyasadaki rakamlar dikkate alınsın'' dedi.