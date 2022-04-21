Bir şişe içecek için izdiham! ‘Bu nasıl bir ahlaksızlık?’

Gaziantep’te bir vatandaş tarafından dağıtılan içecekten almak isteyen kadınlar izdihama neden oldu. İzdiham sırasında dağıtımı yapan kişinin kadınlara sert çıkışması dikkat çekti.

Ahmet KAYA

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Bir süre önce indirimli ekmek kuponu ile gündeme gelen Gaziantep'te bu kez de bir vatandaş tarafından dağıtılan bedava içecek izdihamı yaşandı.

BELEDİYEDEN AÇIKLAMA

Bazı sosyal medya hesaplarından bir minibüsten Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nin bedava ekmek dağıtımı yaparken çekildiği ileri sürülen izdiham görüntüsü yayınlandı. Bunun üzerine Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından, “Bizim o tür bir mobil ekmek dağıtımımız yok” açıklaması geldi.

Gerçek kısa bir süre sonra ortaya çıktı. İzdihamın bir vatandaşın dağıttığı sarı renkli içecekten almaya çalışan tamamına yakını kadınlardan oluşan kalabalık tarafından yaratıldığı anlaşıldı.

“BU NASIL BİR AHLAKSIZLIK?”

Görüntülerde bazılarının kucağında çocukları olan kadınlar, içecekten alabilmek için yoğun mücadele veriyor. Dağıtımı yapan kişinin bir kadına, ‘Sana yok. Sana yok. Bu nasıl bir ahlaksızlık ya?” diye çıkışması dikkat çekti.

CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan ise izdiham görüntülerini, “Görüntüler Gaziantep'ten AKP'nin yarattığı yoksulluk düzenini bitireceğiz” yorumuyla sosyal medya hesabından yayınladı.

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