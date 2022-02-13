Bir tarafta inanılmaz yoksulluk, bir tarafta kayak tesisi

Ağrı'nın Diyadin ilçesinde bulunan afet evlerinin su, kanalizasyon gibi temel altyapı hizmetleri yok ancak evlerin hemen karşısına Diyadin Belediyesi kayyımı tarafından kayak merkezi yapılıyor.

Orhan BOZKURT

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Ağrı'nın Diyadin ilçesi Göl mahallesinde bulunan afet evlerinin su, kanalizasyon gibi temel altyapı hizmetleri tamamlanmazken, bu evlerin hemen karşısına Diyadin Belediyesi kayyımı tarafından kayak merkezi yapıldı.

Konuyu Meclis gündemine getiren CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan, “2022 Türkiye'sinde insanlar en temel ihtiyaçlarını karşılayacak altyapı hizmetlerine ulaşamazken; bütçenin kayak tesisi yatırımı için harcanmasını nasıl açıklıyorsunuz?” diye sordu.

“TUVALETİ OLMAYAN ÇOCUKLARA KAYAK MERKEZİ”

CHP Milletvekili Bakan, “Bu evlerin 21. yüzyılda suyu yok, içme suyu yok, altyapısı yok, kanalizasyonu yok. Bu insanlar açtıkları çukuru kanalizasyon olarak kullanıyorlar. Tuvaleti olmayan, içme suyu olmayan evlere oradaki çocuklara belediye kayak merkezi yapıyor. Bir tarafta 200 metre ileride inanılmaz bir yoksulluk, açlık, sefalet, yoksunluk; bir tarafta kayak tesisi.

Neymiş; evinde suyu olmayan, tuvaleti olmayan çocuklar burada kayak yapacak, kayaktan sonra yapılan kafede kahve içeceklermiş, kayak malzemeleri satın alacaklarmış, termal tesis yapılacakmış. Bu çelişkiyi biri bize anlatsın diye Meclis'e soru önergesi verdik. Bize bunu anlatın; kamu kaynaklarını neden halkın yararına kullanmıyorsunuz? Burada misafirinizi mi ağırlayacaksınız sayın Kaymakam?” diye konuştu.

CHP MİLLETVEKİLİ, ÖNERGE VEREREK BAKAN KURUM’A SORDU

CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan, Ağrı'nın Diyadin ilçesinde yapılan kayak merkezine ilişkin Murat Kurum'un yanıtlaması istemiyle TBMM'ye soru önergesi verdi. Murat Bakan, soru önergesinde şunları belirtti:

“Ağrı ili Diyadin ilçesi Göl mahallesindeki afet evlerinde su, kanalizasyon, doğal gaz gibi temel altyapı hizmetleri yoktur. Musluğundan su akmayan, tuvalet için dahi gerekli altyapı yokken aynı zamanda Diyadin Belediyesi Kayyumu da olan Diyadin Kaymakamlığı'nca bu evlerin hemen yanına kayak merkezi yapmıştır.”

Murat Bakan, Bakan Kurum'a şu soruları yöneltti:

“Ağrı ili Diyadin ilçesi Göl mahallesindeki afet evlerinde su, kanalizasyon, doğal gaz gibi temel altyapı hizmetleri yokken aynı zamanda Diyadin Belediyesi Kayyumu da olan Diyadin Kaymakamlığı tarafından bu evlerin hemen yanına kayak merkezi yapılmasını nasıl açıklıyorsunuz?

2022 Türkiye'sinde insanlar suya ulaşamazken, en temel ihtiyaçlarını karşılayacak altyapı hizmetlerine ulaşamazken bütçenin kayak tesisi yatırımı için harcanmasını nasıl açıklıyorsunuz?

Göl mahallesindeki afet evlerinde yaşayan yurttaşlarımızın bu çağda altyapı yetersizliğinden dolayı yaşadıkları mağduriyeti ne zaman ve nasıl gidereceksiniz?”

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