Birinci olan aday yerine bölüm başkanının akrabasını atadılar

Afyon Kocatepe Üniversitesi'nde Gıda Teknolojisi öğretim görevlisi giriş sınavında kişiye özel şartname düzenlenerek 'adrese teslim' alım yapıldı. İki aşamalı sınavın ilkinde birinci olan kişinin yerine sonuncu ve bölüm başkanının yakını olan aday alındı.

Mehmet SERBES

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Afyon Kocatepe Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü Gıda Teknolojisi öğretim görevlisi giriş sınavında kanuna aykırı biçimde ve kişiye özel şartname düzenlenerek adrese teslim alım yapıldığı ileri sürülerek dava açıldı.

Samiye Adal, Afyonkarahisar İdare Mahkemesi'ne açtığı davada öğretim görevlisi giriş sınavında, kanuna aykırı biçimde, sınav sorularına verilen cevapların notlandırmalarının hakkaniyete aykırı yapıldığını, bölüm başkanının akrabası Betül Şevik’in asil olarak yerleştirilip, kendisinin başarısız sayılarak ikinci sıraya yerleştirildiğini öne sürdü. SÖZCÜ’ye konuşan Adal, şunları söyledi:

– Ben hakkımı arıyorum. Önce adrese teslim özellikler arayan bir başvuru şartnamesi düzenlediler. Tepkiler üzerine bunu değiştirip başka usulsüzlükler yaptılar. Esas atamaya etki edecek sınavlarda birinci olduğum halde sonuncu olan adayı atadılar. İlk sınavda sonuncu olan aday nasılsa diğer sınavda garip bir şekilde yüksek not aldı.

İLANDA MARKA VERMİŞLER

– İlan metninin özel şartlar bölümünde “Gıda Mühendisliği lisans mezunu olup, alanında tezli yüksek lisans yapmış olmak. Gıda alanında laboratuvar tecrübesine sahip olmak. Agilent Technologies marka HPLC Sistemi Yazılım ve Donanım sertifikasına sahip olmak” spesifik bir marka belirtiliyor.

– Sosyal medyadan ve diğer mecralardan alınan tepki üzerine ilan metni değiştirildi. İlan metnindeki “Agilent” marka ibaresi kaldırıldı ve ilanın özel şartı “Gıda Mühendisliği lisans mezunu olup, alanında tezli yüksek lisans yapmış olmak. Gıda alanında en az 6 ay laboratuvar tecrübesine ve HPLC sistemi yazılım ve donanım sertifikasına sahip olmak” şeklinde değiştirildi.

BİRİNCİLİKLE KAZANDIM AMA

– Her ne kadar en baştan şaibeli ve belli bir kişiye özel olarak açıldığı belli olsa da, ilanın oldukça zorlu özel şartlarını sağlayan, kadroya ve öğretim görevlisi alım sınavına müracaat ettim. İlan edilen kadroya başvuru yapan adaylar ALES puanı yabancı dil puanı ve lisans ortalaması alınarak yapılan puanlandırmaya göre başarı sırasına göre ön değerlendirmeye tabi tutuldu. Ben de bu ön değerlendirme sonucunda 84,99 ALES puanı ve 90 yabancı dil puanı alarak öğretim görevlisi giriş sınavına birincilikle girmeye hak kazandım.

– Kadroya asil olarak atanan aday Betül Şevik ise ancak başvuru için aranan sınırı geçebilecek şekilde aldığı 80,64 ALES puanı ve 51,25 yabancı dil puanı ile kadroya başvurmuş ve ön değerlendirme sonuçlarında sonuncu oldu.

ALIMIN YAPILDIĞI YERİN MÜDÜRÜ

– Şevik’in Gıda Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ramazan Şevik’in akrabası olduğunu kısa sürede öğrendik. Ramazan Şevik aynı zamanda alımın yapılacağı Uygulamalı Gıda Kontrol Ve Uygulama Merkezi’nin de müdürüdür. Betül Şevik 80 ALES, 51 yabancı dil ve 65,93 lisans ortalamasıyla her nasıl olduysa çok yüksek bir başarı göstererek tamamen bilgiye dayalı olan bilim sınavından 85 puan alabilmiş.

– 84 ALES, 90 yabancı dil ve 72,23 lisans ortalamasına sahip olan ben ise ancak 58 puan alabildim. Halbuki bilim sınavı ortalaması haricindeki puan ortalamalarında asil olarak atanan adaydan yüksek notlara sahibim. Bu kapsamda değişikliği yaratan yüzde 30'u değerlendirmeye esas alınan giriş sınavı olmuştur. Maalesef dava konusu sınavda adayların yeterlilikleri ve alandaki bilgileri değil bölüm başkanına yakınlıklarının ne kadar fazla olduğu yarıştırılmıştır.

GERÇEKÇİ DEĞİL

– Kaldı ki bu denli düşük lisans ortalamasına sahip olan bir kişinin tamamen bilgiye dayalı olarak yapılan bilim sınavından 85 gibi yüksek bir puan almış olması da hayatın olağan akışına aykırıdır. Sınava giren 5 adayın notlarına bakıldığında da asil olarak yerleştirilen aday ile diğer adaylar arasında 27 ila 53 puanlık bir uçurum olduğu görülmektedir. Diğer adaylar 58, 40, 34 ve 32, puan almışken asil adayın diğerlerine bu derece fark atarak bilim sınavında 85 puan almış olması gerçekçi değildir.

“AKRABAM OLDUĞU İÇİN DEĞİL HAK ETTİĞİ İÇİN KAZANDI”

İddialar üzerine SÖZCÜ’ye konuşan Afyon Kocatepe Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölüm Başkanı Ramazan Şevik, sınavı kazanan Betül Şevik'in akrabası olduğunu doğruladı. “Ancak akrabam olduğu için değil hak ettiği için bu sınavı kazanmıştır. Sınavda gerekli ve yeterli olan puanı almıştır. Kaybeden aday tarafından konu mahkemeye intikal ettirilmiş. Bilirkişi gelip inceleme yapacak. Adalet neye karar verirse ona uyarız. Ancak sınavda herhangi bir usulsüzlük yok” dedi.

REKTÖR: BÖLÜM BAŞKANINI JÜRİDEN ÇIKARTTIM

Afyon Kocatepe Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karakaş ise kendisinin rektör olduktan sonra yetkililere “Birinci derecede akrabalarını almayın, etik kurallara dikkat edin” talimatı verdiğini belirterek, şunları söyledi:

– İlana çıktığımızda sınavı kazanacak olan aday teknik bir cihaz kullanacağı için bu cihazın markasını değil ancak adını yazabiliyoruz. Ancak burada gözümüzden kaçmış marka yazılmış, normalde yapmadığımız bir şey ama bunu hemen fark ettik ve ilanı değiştirdik. Zaten 9'unda birinci ilan çıkmış 14'ün de ikinci ilan yayınlanmış. Sınavı jüri yapıyor. Bölüm başkanı da jüride görevliydi. Ancak ben müdahale ettim ve etik olmadığı için jüriden çıkarttım. Onun yerine aynı bölümden başka birisi jüriye alındı. Konu mahkemeye intikal etmiş. Mahkeme, bilirkişi ne karar verirse ona saygı duyup gereğini yapacağız. Yasalara uygun düzgün sınav yapıldığına inanıyoruz.

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