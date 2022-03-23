Bodrum Belediyesi’ne operasyon

Muğla’nın Bodrum ilçesinde Bodrum Belediyesi İmar İşleri Müdürlüğü’nde polis ekiplerince inceleme başlatıldı.

Yaşar ANTER

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Ortakent Mahallesi'nde bulunan İmar İşleri Müdürlüğü binasına akşam saatlerinde gelen 8 araçtaki 48 polisten oluşan ekip binaya girerek dosya ve bilgisayarları incelemeye aldı.

Gelişme üzerine Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras'ın da binaya gelerek incelemeyi yakından takip ettiği öğrenildi.

Bodrum Belediyesi'nden yapılan yazılı açıklamalarda şunlar belirtildi:

* Bodrum Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nde görevliyken görev yeri değiştirilen bir personelin iddiaları doğrultusunda idaremizce inceleme ve soruşturma başlatılmıştır.

* Kamuoyuna yansıyan hususlarla ilgili Cumhuriyet Savcılığınca talep edilen belgeler Emniyet Müdürlüğü personeline teslim edilmektedir. Konuya ilişkin gözaltına alınan bir personel ya da yönetici bulunmamaktadır.

* Bodrum Belediyesi, şeffaf ve hesap verilebilir bir yönetim anlayışıyla yönetilmekte olup yapılan bütün iş ve işlemler mevzuat ve hukuka uygun olup her türlü denetime açıktır.