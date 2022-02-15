Abone Ol

Bodrum’da 33 kaçak göçmen yakalandı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 33 kaçak göçmen Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından kurtarıldı.

Yayınlanma: 04:14 - 15 Şubat 2022 Güncellenme:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut
Bodrum’da 33 kaçak göçmen yakalandı

Sahil Güvenlik Komutanlığı, 11 Şubat saat 07.30’da yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan bir grup kaçak göçmenin Bodrum açıklarında olduğunu tespit etti. Bölgeye ulaşan ekipler hareketli lastik botu durdurarak içerisindeki 15 kaçak göçmeni yakaladı.

Ekipler 13 Şubat saat 06.25’te, Bodrum açıklarında yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan hareketli lastik botu durdurarak içerisindeki 18 kaçak göçmeni yakaladı. Kıyıya çıkarılan kaçak göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edildi. (DHA)

Ege'de Yunanistan rezaleti! Yine aynı şeyi yaptılar İlginizi Çekebilir Ege'de Yunanistan rezaleti! Yine aynı şeyi yaptılar

Günün Trend Videosu

Daha fazla göster
bodrum Göç İdaresi izmir Muğla Yunanistan