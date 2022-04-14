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Bodrum’da emlak dolandırıcılığı: 9 kişi gözaltında

Muğla'nın Bodrum ilçesinde emlak dolandırıcılığı ve evrakta sahtecilik iddialarıyla ilgili olarak, Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde başlatılan soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonda, 1'i tapu müdürlüğü çalışanı 9 kişi gözaltına alındı.

Yaşar ANTER
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Bodrum’da emlak dolandırıcılığı: 9 kişi gözaltında

Muğla’nın Bodrum ilçesinde gelen ihbarları değerlendiren Bodrum Cumhuriyet Savcılığı'nın polisle yaptığı ortak operasyonda Bodrum merkez ve turistik mahallelerde bazı şahısların evrakta sahtecilik ve emlak dolandırıcılığı yaptıkları iddiaları üzere başlatılan soruşturmada elde edilen bilgiler doğrultusunda polis ekipleri biri Tapu Müdürlüğü çalışanı 9 kişiyi gözaltına aldığı oraya çıktı.

Üç gündür devam eden operasyon ile ilgili olarak gözaltına alınan şahısların Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde sorgulamalarının devam ettiği, sorgulamalarının tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilecekleri öğrenildi.

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