Bodrum’da fatura isyanı: Eylem yapacaklar

Muğla’nın Bodrum ilçesinde gelen yüksek elektrik faturalarının yanı sıra onlarca mahallede elektriğin sık sık kesilmesine isyan eden vatandaşlar yarın elektrik dağıtım şirketi önünde protesto ve eylem yapacak. Bodrum Güçbirliği Derneği Başkanı Serdar Kayhan “Vatandaş hem yüksek elektrik faturası ödüyor, hemde alması gereken hizmeti alamıyor haklı olarak isyan ediyor. Vatandaşlar soba başında ısınmak için kahvehanelere sığınıyor” dedi.

Yaşar ANTER

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Muğla'nın Bodrum ilçesinde son aylarda artan yüksek gelen elektrik faturaları vatandaşın büyük tepkisine neden oldu. Sosyal medyadan örgütlenen yüzlerce kişi 31 Ocak Pazartesi günü saat 13.00'te AYDEM Elektrik A.Ş. önünde protesto eylemi ve basın açıklaması yapacağını açıkladı.

Platformdan yapılan açıklamada “Elektrik kullanımına yapılan rekor zamları gündeme taşıma amacı ile 31 Ocak Pazartesi saat 13.00'te Bodrum Aydem merkezi önünde Anayasa madde 34 kapsamında bir protesto yapılacaktır” denildi.

BODRUM'UN BU KADAR ÇOK ELEKTRİK SIKINTISI YAŞAMAYA HAKKI YOK

Bodrum Güçbirliği Derneği Serdar Kayhan ise basın açıklaması yaparak ilçedeki elektrik sıkıntısına değindi. Kayhan açıklamasında ”Turizmin gözbebeği Bodrum'da bu devirde maalesef çok büyük bir elektrik sıkıntısı yaşıyoruz. Yıllardır süregelen elektrik sorununa ADM Elektrik maalesef kalıcı bir çözüm bulamıyor” diye konuştu.

HEM YÜKSEK ELEKTRİK FATURASI ÖDÜYOR HEM HİZMET ALAMIYOR

Kayhan açıklamasının devamında son yapılan zamların vatandaşı aşırı mağdur ettiğini buna rağmen vatandaşın hizmet alamadığını belirterek “Vatandaş hem yüksek elektrik faturası ödüyor, hemde alması gereken hizmeti alamıyor haklı olarak isyan ediyor” diye konuştu.

Kayhan, “Son yapılan zamlar yüzünden vatandaşlarımız inanılmaz mağdur oluyor. Doğru dürüst hizmet alamadığı elektriğe bu kadar yüksek faturalar ödemek, vatandaşlarımızı haklı olarak isyan ettiriyor.

Sadece vatandaşlarımız değil, kamu kurum ve kurumları, iş dünyası Bodrum'da ki elektrik sorunundan dolayı zarar görüyor, mağduriyet yaşıyor. Yetersiz trafolar, eskimiş direkler, gündüz yanıp gece sönen sokak lambaları, saatlerce süren kesintiler, düşük ya da yüksek voltaj yüzünden bozulan elektrikli aletler, ADM Elektrik'in Bodrum'a yaşattığı büyük zararlardır” dedi.

BODRUM'DA VATANDAŞLAR KAHVEHANELERE SIĞINMAK ZORUNDA KALIYOR

Soğuk havalarda evinde elektrik olmayan vatandaşların bulunduğunu belirten Serdar Kayhan

“Vatandaşımız soba başında ısınmak için kahvehanelere sığınmaktadır. Bodrum Güçbirliği Derneği olarak bunları kabul etmemiz kesinlikle mümkün değildir. Devletimizden ve ADM Elektrik'ten Bodrum'un bu sorunlarını ivedi olarak çözmesini beklemektedir.

Alamadığı hizmete bu kadar yüksek fatura ödeyen vatandaşlarımızın haklı tepkisine hak veriyor, bu yönde vatandaşlarımızın yanında olduğumuzu belirtmek istiyoruz. Devletimizden de bu kadar fahiş elektrik zammını tekrar gözden geçirmesini bekliyoruz” diyerek sözlerini tamamladı.

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