Bodrum’da fırtına hayatı felç etti

Muğla'nın Bodrum ilçesinde bu sabahta itibaren etkisini arttıran şiddetli fırtına hayatı felç etti. Dev ağaçlar kökünden yıkıldı, liman dışındaki tekneler ve ahşap iskeleler zarar gördü. Liman içindeki tekneler ise dev dalgalara maruz kaldı.

Yaşar ANTER

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Muğla'nın Bodrum ilçesinde bu sabah erken saatlerde başlayan şiddetli fırtına öğle saatlerinde etkisini arttırdı. Özellikle Torba, Gündoğan, Gölköy, Türkbükü, Yalıkavak, Turgutreis Mahalleleri'nde etkili olan ve saatteki hızı zaman zaman 70 kilometreyi aşan fırtına asırlık ağaçları devirdi.

DALGALARIN YÜKSEKLİĞİ 3 METREYİ BULDU

Liman dışında bağlı olan tekneler hasar görürken liman içerisindeki tekneler ise mendireği aşan 3 metre yüksekliğindeki dalgaların etkisi ile sular altında kaldı. Bazı küçük balıkçı kayıkları batarken ahşap iskeleler parçalandı, sahildeki restoran ve kafelerin malzemeleri fırtına ile denize sürüklendi.

FERİBOT SEFERLERİ İPTAL EDİLDİ

Fırtına nedeni ile Bodrum-Datça- Datça- Bodrum feribot seferleri iptal edildi. Güllük'ten İsrail'e kuru yük götüren bazı gemiler Bodrum'un Ortakent ve Akyarlar koylarına sığınarak fırtınadan korunmaya çalıştı.

Bodrum'da şiddetli fırtınanın yarın sabaha kadar etkili olacağı belirtildi.

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