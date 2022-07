Bodrum’da Mehmet Cengiz isyanı: Aklın varsa Bodrum’u karşına alma

Bodrum'un en değerli bölgesinde villa ve otel inşaatı başlatmaya hazırlanan Mehmet Cengiz'e tepki yağıyor. Projeyle ilgili açıklama yapan İYİ Parti İlçe Başkanı Nevzat Kanber “Ülkeyi batırdıysanız, bunun bedelini Bodrum mu ödeyecek? Bir Bodrumlu olarak sen bu peşkeşi savunabilir misin? Aklın varsa Bodrum’u karşına alma” diye konuştu.

Yaşar ANTER

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Muğla'nın Bodrum ilçesine bağlı Gölköy Mahallesi'nde turistik Cennet Koy'da yaklaşık 678 bin metrekarelik hazine arazisine iş insanı Mehmet Cengiz tarafından yapılması planlanan turistik tesis, rezidans, villa ve marina projesine sert tepki gösteren İYİ Parti İlçe Başkanı Nevzat Kanber, Cengiz'e “Aklın varsa Bodrumlular'ı karşına alma” diye mesaj gönderdiğini söyledi.



ÜLKEYİ BATIRDIYSANIZ BUNUN BEDELİNİ BODRUM'MU ÖDEYECEK

Kanber yaptığı açıklamada Ak Parti İlçe Başkanı Osman Gökmen'e de seslenerek “Ülkeyi batırdıysanız, bunun bedelini Bodrum mu ödeyecek? Bir Bodrumlu olarak sen bu peşkeşi savunabilir misin?” sorusunu yöneltti.

Kanber açıklamasının devamında ise “Duyduk ki, Bodrum'un en güzel koylarından biri olan Cennet Koy, Mahşerin Beş Atlısı'ndan Mehmet Cengiz'e peşkeş çekilmiş! Danıştay'ın iki kez iptal ettiği ihale, Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın devreye girmesiyle yeniden yapılmış ve Göltürkbükü'ndeki 700 dönümlük hala Osmanlı tapularıyla maliklerin mahkemesi devam eden arazi, Mehmet Cengiz ile Fettah Tamince'ye altın tabakta sunulmuş!

2005-2009 yılları arasındaki vergi borcu AK Parti iktidarı tarafından bir kalemde silinen, kendi ülkesinden vergi kaçırmak için Virjin Adaları'nda şirket kuran bir iş adamına Türkiye'nin tapusunu verdiğiniz yetmedi, şimdi sıra Bodrum'a mı geldi? Akla ziyan bu haberin doğruluğundan şüphe etmek istiyoruz” ifadelerini kullandı.

TALAN PROJESİ KAPSAMINDA AK PARTİ NE DÜŞÜNÜYOR

Kanber bu konuda AK Parti'nin Bodrum İlçe Başkanı Osman Gökmen'den bir açıklama beklediklerini belirterek

“Sayın Gökmen, Ak Parti'nin gayretiyle Cennet Koy'da başlatılacak bu talan projesi hakkında ne düşünüyor, merak içindeyiz! Bizim bu projeye ‘yatırım' demeye gönlümüz de dilimiz de elvermiyor! Bu Bodrum için bir katliam projesidir.

Beton ve rant hırsından gözü dönenlerin, “Cenneti Cehennem Yapmasına” asla izin vermeyeceğiz. Zorbaların, Bodrum'un en güzel, en bakir, en yeşil sahillerine, koylarına tahakküm kurmasına asla müsaade etmeyeceğiz!

Bodrum'u ranta ve talana kurban vermeyeceğiz. Hukuki ve siyasi mücadelemizden asla vazgeçmeyeceğiz. Ülkenin her ormanına, her deresine, her vadisine el atan Mehmet Cengiz, Bodrum'un SİT alanı ve doğa harikası Cennet Koyu'na adımını dahi atamayacak, böyle biline! Eyy Mehmet Cengiz! Aklın varsa, Bodrumlular'ı karşına alma” diyerek açıklamasını tamamladı.

CHP'li GİRGİN'DE TEPKİ GÖSTERDİ “O YER KORUMA ALTINDA”

CHP Muğla Milletvekili Süleyman Girgin'de yaptığı açıklamada

“Cengiz Holding bünyesinde bulunan bir şirketin Muğla'nın Bodrum ilçesinin en güzel koylarından biri olan Cennet Koyu'nda “Sahil Düzenleme, Koruma Yapıları ve Dolgu Alanı” projesi hazırladığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na ÇED başvurusunda bulunduğu, proje kapsamında koya dört mendirek ile iki plaj kurmayı planladığı kamuoyuna yansımıştır.

Söz konusu proje alanı, ‘kültür varlıkları', ‘tabiat varlıkları', ‘3'üncü Derece Arkeolojik Sit Alanı' ve ‘koruma alanı' içerisindedir. Proje çevresinde 71 bitki türü, 11 sistematik gruba ait toplam 82 tür ve 302 bireyle, endemik 17 sürüngen türü bulunuyor.

Akdeniz Foku, Çizgili Yunuslar ve deniz kaplumbağalarının yaşadığı bölgeye bungalov ve zenginlere yönelik turistik tesisler yapılacak. Her şey ortada: Nerede bir orman, SİT alanı, kıyı, ova, mera var ise orada yandaş işadamlarının projelerini görüyoruz!” dedi.

İlginizi Çekebilir Mehmet Cengiz, Bodrum Cennet Koyu'nda projeye başlıyor

İlginizi Çekebilir Mehmet Cengiz'in kardeşi dağı oydu, villayı koydu