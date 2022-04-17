Bodrum’da orman yangını
Bodrum'da sabah saatlerinde başlayan ve güçlükle kontrol altına alınan orman yangını akşam saatlerinde yeniden başladı.
Bodrum’da Yakaköy Mahallesi Çilek Caddesi mevkisinde sabah 05.00 sıralarında makilik ve bozuk orman bölgesinde çıkan ve 6 saatte güçlükle kontrol altına alınan yangın, saat 17.00 sıralarında rüzgarın etkisiyle yeniden alevlendi.
Dumanları ve alevleri fark eden çevredekiler durumu itfaiyeye bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda arazöz ve itfaiye ekibi sevk edildi. Söndürme çalışmaları sürüyor.