Bodrum’da yine köpekleri zehirlediler

Muğla'nın Bodrum ilçesine bağlı turistik Gümüşlük Mahallesi'nde yedi köpek zehirlenerek öldürüldü. Bazı köpekler ise hayvanseverlerin son anda müdahalesi ile kurtarıldı.

Yaşar ANTER

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Muğla’nın Bodrum ilçesine bağlı turistik Gümüşlük Mahallesi'nde sahipli ve sahipsiz sokak köpeklerinin zehirlenmesi vatandaşların ve hayvanseverlerin sert tepkisine neden oldu.

Son üç gün içerisinde yedi köpeğin zehirlenerek sokaklarda can çekişerek öldüğü 3 köpeğin ise hayvan severlerin son andaki müdahaleleri ile veterinerlere götürülerek kurtarıldığı belirtildi

“7 KÖPEK ÖLDÜ”

Hayvanseverlerden Oya Topesto yaptığı açıklamada “Şu anda değerlendirmelerimize göre 7 köpek öldü. Ancak tahminiz daha fazla çünkü, zehri yiyen köpekler can havliyle kaçıp kırsal alanda ölebiliyor çok sonra haberimiz oluyor. Bu sistemli ve planlı bir zehirleme. Birileri yine sokaklara zehir saçmış. Yaptığımız tüm şikayetler sonuçsuz kalıyor. Hayvansever arkadaşlarımız sokak ve caddelerde gezerek zehiri yemiş olan hayvanları toplamaya çalışıyor. Yeni yılda sokak hayvanlarını rahat bıraksınlar” diye konuştu.

Jandarmanın köpek zehirlenmeleri ile ilgili soruşturma başlattığı belirtildi.

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