Boğaz girişinde yabancı cisim hareketliliği… SAS Timleri müdahale etti

İstanbul Boğazı'nın Karadeniz girişinde yabancı cisim hareketliliği yaşanıyor.

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Sarıyer Türkeli Demirleme Sahası’nda sabah 09.30 sıralarında balıkçıların fark ettiği ve mayına benzetilen cisim için Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri harekete geçti.

Ardından Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, “26 Mart 2022 tarihinde sabah saatlerinde İstanbul Boğazı açıklarında mayın benzeri bir cismin sivil ticari bir gemi tarafından tespit edilmesi üzerine olay mevkiine Sualtı Savunma Timleri (SAS) süratle intikal ettirilmiştir. Bahse konu mayın benzeri cisim SAS Timleri tarafından emniyete alınmış ve etkisiz hâle getirmek maksatlı müdahaleye başlanmıştır” denildi.

Rusya-Ukrayna savaşında bir ay geride kalırken, Ukrayna’nın Odessa’dan Rus savaş gemilerini durdurmak için Karadeniz’e bıraktığı ve fırtına sonucu çıpalarından kurtulup sürüklediği öne sürülen mayınların İstanbul’a kadar ulaşabileceği belirtilmişti. (DHA)





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