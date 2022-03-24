Boğaziçi davasında avukatlardan bilirkişiye itiraz

Boğaziçi Üniversitesi’nde ‘direnme’ suçundan yargılanan öğrenciler hakkında açılan davanın beşinci duruşması görüldü. Avukatlar, mahkemeye sunulan raporda bilirkişinin aleyhte kanaat oluşturma amacı taşıdığını söyledi.

Sözcü İstanbul

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Boğaziçi Üniversitesi'nde 12 öğrenci hakkında LGBTİ bayrağı taşıdığı için açılan davanın beşinci duruşması İstanbul 24. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görüldü.

Dava avukatları, bilirkişinin hazırladığı raporda hem kişileri karıştırdığını hem de suç isnat edilmeyen olayların rapora eklendiğini belirttiler. Duruşma çıkışı açıklama yapan dava avukatları şunları söyledi:

“Bilirkişi hem görevini aşıyor hem de aleyhte kanaat oluşturma amacı taşıyor. ‘Yasaklama kararına uymayan şüphelilerin tespiti' gibi ifadeler yer alıyor. Ama isnat edilen suç bu değil. Kaldı ki yasaklama kararı da hukuka aykırı. Konu, polis uyarı yaptı mı, bir koridor oluşturuldu mu üzerine.

RAPORDA İSİMLER KARIŞTIRILDI

Raporda bilirkişi ‘Trafik bu kalabalık nedeni ile engellenir' diyor. Olmayan kişileri tespit ediyor. İki ayrı kişi benim müvekkilim gibi gösteriliyor, gözaltına alınan ilk dört kişiden biriymiş gibi. Gerekli fotoğraf ve videolar da verilmişti. Gözaltına alınmamış kişilere ilişkin ‘kimliği bilinmeyen şahıs' denmiş ve attıkları slogan yazılmış altına. Sırf kanuna aykırı bir durum varmış, LGBTİ bayrakları gözaltına alınmaya sebep olabilirmiş gibi tespite gidiyor. Her slogan yazılırken polisin uyarısı var mı yok mu, bu belirsiz. Uyarı ne bunlar yazılmamış.”

Duruşmada bilirkişi raporu mahkemeye sunulurken avukatlar bilirkişi raporunu incelemek için ek süre talep etti. Mahkeme heyeti, talebi kabul ederken dava 21 Haziran'a ertelendi.

NE OLMUŞTU?

Boğaziçi Üniversitesi öğrencisi hakkında LGBTİ bayrağı taşıdığı için soruşturma açılmış daha sonra dört öğrenci de LGBTİ bayrağı taşıyan öğrenciye destek olmak amacıyla aynı gün LGBTİ bayrağı taşıdıkları için gözaltına alınmıştı. Buna tepki gösteren sekiz öğrenci de Kuzey Kampüs girişinde gözaltına alınmıştı.

Gözaltılar sonrası 12 öğrenci hakkında ‘kanuna aykırı toplantı ve yürüyüşlere silahsız katılarak ihtara rağmen kendiliğinden dağılmama' suçundan dava açıldı. Öğrenciler hakkında altı aydan üç yıla kadar hapis cezası isteniyor.

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