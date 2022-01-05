‘Boğaziçi Direnişi’nin 1 yılı: Kabul etmiyoruz, vazgeçmiyoruz

Boğaziçi direnişinin 1. yılında akademisyenler, öğrenciler ve mezunlar Güney Kampüs'te birlikte nöbet tuttular. Akademisyenler basın açıklamalarında taleplerini bir kez daha dile getirerek, "Gücümüzü şiddet ve zor aygıtlarından değil, ilkesel birlik ve beraberliğimizden alıyoruz" dedi.

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Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerinin kayyum rektörlere karşı başlattığı direnişin birinci yılında Güney Kampüs’te toplanan akademisyenler, öğrenciler ve mezunlar birlikte nöbet tuttular.

Grup “Kabul etmiyoruz, vazgeçmiyoruz” yazılı pankartlarla “Kayyum rektör istemiyoruz” sloganları attı.

“GÜCÜMÜZÜ ŞİDDET VE ZOR AYGITLARINDAN DEĞİL, İLKESEL BİRLİK VE BERABERLİĞİMİZDEN ALIYORUZ”

Akademisyenler basın açıklamalarında taleplerini bir kez daha dile getirerek şu ifadeleri kullandı:

* Gücümüzü şiddet ve zor aygıtlarından değil, ilkesel birlik ve beraberliğimizden alıyoruz.

* 3 Ocak 2021’de belirttiğimiz üzere üniversite senatomuzun 2012 yılında kabul ettiği ilkelerden vazgeçmeyeceğimizi huzurunuzda yineliyoruz.

1- Üniversitenin herhangi kişi ya da kuruluşun etki veya baskısına maruz kalmaması ve siyaset aracı olarak kullanılmaması bilimsel ve toplumsal değişim açısından vazgeçilmezdir.

2- Üniversitelerde karar alma yetkisinin demokratik yöntemlerle seçilmiş kurullardan ve akademik yöneticilerden olması özerklik için şarttır. Rektör, dekan, enstitü müdürü, yüksek okul müdürü, bölüm başkanı ile akademik yöneticiler atamayla değil, seçimle belirlenmelidir.

3-Üniversitenin özerk anayasal kurumlar olarak akademik programlarını ve araştırma politikalarını öğretim elemanlarınca veya üniversite kurullarınca kararlaştırılarak belirlemesi bilimsel özgürlüğün ve yaratıcılığın şartlarındandır.

* Direnişimizin ikinci yılına girerken aynı kararlılıkla mücadeleye devam edeceğimizden kimsenin en ufak kuşkusu olmasın. Kabul etmiyoruz, vazgeçmiyoruz

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